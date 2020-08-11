  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Etiyopya Ordusundan "Hedasi Barajı'nı her türlü saldırıdan korumaya hazırız" paylaşımı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 17:33:04 -
Etiyopya Ordusundan "Hedasi Barajı'nı her türlü saldırıdan korumaya hazırız" paylaşımı

İSTANBUL (AA) - Etiyopya Savunma Kuvvetleri, Nil Havzası'nda krize yol açan Hedasi Barajı'na ilişkin sosyal medyada "Barajı her türlü saldırıdan korumaya hazırız." paylaşımında bulundu.

Etiyopya Savunma Kuvvetleri, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, batı tümeninden üst düzey komutanların inşası süren barajı ziyaret ettiğini belirtti.

Burada konuşma yapan Tümgenerel Yirdaw Gebremedhin, "Baraja saldırı niyeti taşıyanlar varsa Ordumuz, Hedasi Barajı'nı her türlü saldırıdan korumaya hazır." ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Negeri Tolina ise çalışmaların sorunsuz ilerlemesi için askeri kuvvetlerin barajı 7/24 izlediğini dile getirdi.

- Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında Nil Nehri suyunun kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Nil suyunu paylaşan Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında Afrika Birliği öncülüğünde süren müzakereler son olarak gelecek haftaya ertelendi.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve enerji ihracını artırmayı amaçlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaş kapıda mı? ASELSAN harekete geçti!
Gündem

Savaş kapıda mı? ASELSAN harekete geçti!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi tarafından başlatılan MULTI-INT Çok Fonksiyonlu Özel Görev Uçağı Projesi kapsamında, özel görevlerde kullanı..
Abdullah Ağar’dan bölgeye ilişkin kritik sözler: Donanma yakın zamanda...
Gündem

Abdullah Ağar’dan bölgeye ilişkin kritik sözler: Donanma yakın zamanda...

Türkiye’nin Akdeniz’de yeni Navtex ilanı sonrası Oruç Reis bölgeye hareket etti. Yaşanan olay sonrası Yunanistan’da acil durum ilan edilirke..
Soylu’dan mülteci tepkisi: Avrupa’nın yaptığı hayvanlıktır!
Gündem

Soylu’dan mülteci tepkisi: Avrupa’nın yaptığı hayvanlıktır!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupaya gtmeye çalışan mültecilerin botlarını batıran Avrupalı ülkelere sert tepki gösterdi.
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı