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Aktüel Etiyopya federal hükümeti, Tigray yönetimiyle tüm bağları kopardı
Aktüel

Etiyopya federal hükümeti, Tigray yönetimiyle tüm bağları kopardı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 10:25:06 -
Etiyopya federal hükümeti, Tigray yönetimiyle tüm bağları kopardı

İSTANBUL (AA) - Etiyopya, hükümetin seçim kararına uymayarak yerel meclis seçimlerini düzenleyen Tigray eyaletiyle tüm bağların koparıldığını açıkladı.

Etiyopya Haber Ajansının (ENA) haberine göre, Etiyopya Federasyon Meclisi, geçen ay Tigray eyaletinde yapılan seçimleri geçersiz ilan etti.

Meclis, aldığı 3 maddelik kararda, federal hükümet ile Tigray eyaleti yönetimi arasındaki her türlü ilişkinin koparıldığını, Tigray halkının temel ihtiyaçlarını sağlayan yasal kurumlarla ilişkilerin sürdürüleceğini, Federasyon Meclisi Başkanı ve kurulan özel komitenin tüm süreci takip edeceğini belirtti.

- Erteleme kararı yasa dışı ilan edilmişti

Eyaleti yöneten Tigray Halkı Kurtuluş Cephesince (TPLF) geçen ay düzenlenen seçimlerde, oyların yüzde 98'ini TPLF almıştı.

TPLF, federal hükümetin yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) öne sürerek ağustosta yapılacak genel seçimleri erteleme kararını yasa dışı ilan etmişti.

Uzmanlar, uzun yıllardır federal hükümette ağırlığı bulunan ancak Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de kurduğu hükümette gücünü kaybeden Tigray partisinin ülkedeki ayrışmayı daha da büyütebileceğini belirtiyor.

Yaklaşık 100 milyon kişinin yaşadığı ülkede, nüfusun yüzde 35'ini Oromolar, yüzde 27'sini Amharalar, yüzde 6'sını Tigraylar oluşturuyor.

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nin idari yapısı etnik kökenlere göre şekillendirilmiş 10 eyaletten, ayrıca Addis Ababa ve Dire Dawa gibi iki özel şehir yönetiminden oluşuyor.

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