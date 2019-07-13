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Etiyopya 200 milyon fidan dikerek dünya rekoru kıracak

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da takvimler 29 Temmuz'u gösterince on binlerce insan harekete geçecek ve 12 saatte rekor denenecek.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:22
Etiyopya 200 milyon fidan dikerek dünya rekoru kıracak

Etiyopya'nın Güney eyaletinde 12 saatte 200 milyon toprakla buluşturularak dünya rekoru kırılacak.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in ülke çapında başlattığı 4 milyar ağaç projesi kapsamında 29 Temmuz’da ülkenin Güney eyaletinde on binlerce kişinin katılımıyla 200 milyon fidan dikilecek.

Gedeo Bölgesi Tarım ve Doğal Kaynaklar Ofisi Başkanı Leta Legesse, basına yaptığı açıklamada, kendi bölgeleri için şimdiden 10 milyon fidanı hazır ettiklerini ve çukurları kazmayı sonlandırdıklarını söyledi.

“Yeni bir dünya rekoru kırmak için hazırlıklarımızı sonlandırdık.” diyen Legesse, el ele vererek Başbakan'ın koyduğu 4 milyar hedefine ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Ofislerinin organize edeceği etkinlikte fidanların dikileceği alan on binlerce dönümü kaplayacak.

Hindistan'da 2016 yılında yaklaşık 800 bin kişinin katılımıyla 24 saatte 50 milyondan fazla fidan dikerek bu alanda rekor kırılmıştı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:22
  1. Afrika
  2. Etiyopya
  3. Fidan ekimi
  4. ağaç dikme rekoru

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