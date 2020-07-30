Kırmızı etin nasıl kaç saatte donacağı merak ediliyor. Kırmızı eti dondurmadan önce birkaç saat buzdolabında dinlendirmek son derece önemli. Dondurmak içinse evlerde kullanılacak en etkili yol elbette derin dondurucular.

Etin dondurulma yöntemleri neler?

Kırmızı et -1,5 °C ile -1,7 °C arasında donmaya başlar. Derin dondurucuların derecesi genelde -18 civarındadır. Bu sebeple etin kısa bir süre içerisinde donması beklenir. Kırmızı et dondurma yolları şöyle:

Yavaş Dondurma: -18°C’de 0.1–1 cm /saat hava akımında %85–90 nemde uygulanmaktadır. Hücreler arasında büyük buz kristalleri oluştuğundan önerilmemektedir.

Hızlı Dondurma: -18°C ile -35°C’ler arasında 1–5 cm/saat hava akımında, % 85–90 nemde uygulanmaktadır. Ekonomik bir yöntem olduğundan önerilmektedir.

Çok Hızlı Dondurma: -40°C ile -45°C’de 5 cm/saat hava akımında %90 nemde uygulanan yöntemdir. Pahalı bir yöntem olduğundan önerilmemektedir.