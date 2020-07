Etin dondurulma yöntemleri neler?

Et nasıl dondurulur? Kurbanlık hayvanı başka bir şehirde kesenler ya da ihtiyaç sahiplerine daha sonra dağıtacak olanlar etin bozulmadan muhafaza edilme yöntemlerini araştırıyor. Birçok kişi “Kırmızı et kaç saatte donar?” , “Et hızlı mı donar?” , “Dondurulan et bozulur mu?” , “Et kaç saatte çözülür?” konularını araştırıyor.