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Etin dondurulma yöntemleri neler?

Et nasıl dondurulur? Kurbanlık hayvanı başka bir şehirde kesenler ya da ihtiyaç sahiplerine daha sonra dağıtacak olanlar etin bozulmadan muhafaza edilme yöntemlerini araştırıyor. Birçok kişi “Kırmızı et kaç saatte donar?” , “Et hızlı mı donar?” , “Dondurulan et bozulur mu?” , “Et kaç saatte çözülür?” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 15:32:00 -
Etin dondurulma yöntemleri neler?

Kırmızı etin nasıl kaç saatte donacağı merak ediliyor. Kırmızı eti dondurmadan önce birkaç saat buzdolabında dinlendirmek son derece önemli. Dondurmak içinse evlerde kullanılacak en etkili yol elbette derin dondurucular.

Etin dondurulma yöntemleri neler?

Kırmızı et -1,5 °C ile -1,7 °C arasında donmaya başlar. Derin dondurucuların derecesi genelde -18 civarındadır. Bu sebeple etin kısa bir süre içerisinde donması beklenir. Kırmızı et dondurma yolları şöyle:

Yavaş Dondurma: -18°C’de 0.1–1 cm /saat hava akımında %85–90 nemde uygulanmaktadır. Hücreler arasında büyük buz kristalleri oluştuğundan önerilmemektedir.

Hızlı Dondurma: -18°C ile -35°C’ler arasında 1–5 cm/saat hava akımında, % 85–90 nemde uygulanmaktadır. Ekonomik bir yöntem olduğundan önerilmektedir.

Çok Hızlı Dondurma: -40°C ile -45°C’de 5 cm/saat hava akımında %90 nemde uygulanan yöntemdir. Pahalı bir yöntem olduğundan önerilmemektedir.

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