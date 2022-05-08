Etimek tatlısı tarifi: Tam ölçülü, muhallebili, sütlü portakalli etimek tatlısı tarifleri

Muhallebili Etimek Tatlısı tarifi

Malzemeler

1 paket tuzsuz etimek

Şerbeti için:

1 buçuk su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Muhallebisi için:

1 litre süt

Yarım su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı tepeleme un

2 yemek kaşığı buğday nişastası (mısır nişastasıyla da deneyebilirsiniz)

1 paket vanilya

Üzeri için:

1 su bardağı süt

1 paket krem şanti

Süslemek için Antep fıstığı, hindistan cevizi, fındık veya ceviz içi kullanabilirsiniz.

Muhallebili Etimek Tatlısı Nasıl Yapılır?

Etimek tatlısı tarifi çay saatlerinizin yanında, çat kapı misafirlerinize sunabileceğiniz oldukça pratik ve lezzetli bir tariftir. Etimek kızarmış ekmeğe verilen isimdir. Kızarmış ekmekten tatlı mı olurmuş demeyin, size vereceğimiz kolay, pratik ve muhallebili etimek tatlısı tarifiyle evinizde mükemmel lezzete sahip bir tatlı hazırlayabilirsiniz. Peki, kolay ve muhallebili etimek talısı nasıl yapılır? İşte etimek tatlısı yapılışı ve muhallebili etimek tatlısı tarifi...

Etimek tatlısının önce şerbetini hazırlıyoruz:

-Bunun için orta boy bir tencere içerisine 2 su bardağı su ve bir buçuk su bardağı şekeri koyun. Önce toz şekerinin erimesi için iyice karıştırın, ardından kaynamaya bırakın. Şerbet kaynadıktan 5 dakika sonra altını kapatın.

- Şerbetiniz dinlenirken, siz de bu sırada dikdörtgen bir borcama ya da tepsiye etimekleri yan yana dizin. Ardından şerbeti etimeklerin üzerinden gezdirerek dökün.

Etimek tatlısının muhallebisini yapmak için:

- Derin bir tencereye sütü ve yarım su bardağı toz şekerini, 3 yemek kaşığı unu ve 2 yemek kaşığı nişastayı ekleyin.

- Tüm bu malzemeleri ocakta pişirirken karıştırmaya devam edin. Muhallebiniz kaynamaya başlar gibi olduğunda vanilya ve tereyağını da ilave ederek 2-3 dakika kadar karıştırarak pişirmeye devam edin.

- Etimek tatlınızın muhallebisi de hazır. Bir süre soğumaya bırakın.

- Soğuduğundan emin olduktan sonra, muhallebinizi, hazırlamış olduğunuz şerbetli etimeklerin üzerine dökün. Bir kaşık yardımıyla üst yüzeyini düz bir hale getirin.

Ardından etimek tatlınızın üzerini süslemek için:

- Bir kapta süt ile krem şantiyi mikser yardımıyla çırpın.

- Burada dikkat etmeniz gereken son bir husus: krem şantiyi tatlınızın üzerine dökmeden önce, muhallebisinin iyice soğuduğundan emin olmak... Aksi taktirde krem şantiniz erimiş ve canlı görüntüsünü yitirmiş olur.

Etimek tatlınız neredeyse hazır:

- Servis etmeden önce bir gün buzdolabında bekletmeniz önerilir. Buzdolabına koyduğunuz etimek tatlınızı streç bir filmle sarmak da oldukça önemli.

- Son olarak servis zamanı, etimek tatlınızın üzerini Antep fıstığı, ceviz için vb. ile süsleyebilirsiniz.

Sütlü Etimek Tatlısı Tarifi

Sütlü Etimek Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

1 paket etimek

2 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

KREMASI İÇİN:

3 su bardağı süt

5 yemek kaşığı şeker

1. 5 yemek kaşığı un

1. 5 yemek kaşığı nişasta

1 paket krem şanti

Sütlü Etimek Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

2 su bardağı sütle 1 su bardağı şekeri kaynatalım ve bor cama dizdiğimiz etimeklerin üzerine dökelim diğer tarafta krem şanti hariç bütün malzemeleri tencereye alıp pişirelim.Krema pişince altını kapatıp mikserle iki dakika çırpıp krem şantiyi toz olarak ekleyip 3 dk daha çırpalım ve sıcakken etimeklerin üzerine dökelim soğuyunca buz dolabına koyalım ve soğuyunca servis edebilirsiniz.Şimdiden afiyet olsun.

Portakallı Etimek Tatlısı Tarifi

Portakallı Etimek Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

9 adet tuzsuz etimek

Şerbeti için;

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

Muhallebisi için;

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı mısır/buğday nişastası

1 litre süt

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

Portakallı Sos İçin;

2 yemek kaşığı buğday/mısır nişastası

2 yemek kaşığı toz şeker

2 su bardağı portakal suyu

Portakallı Etimek Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Bunun için uygun bir tencereye toz şekeri alarak karamelize edelim. Şeker eriyip koyulaşınca üzerine suyu ilave edelim. Burada şeker ilk başta koyulaşacaktır. Ancak sonrasında tekrar eriyecektir.Şeker eridikten sonra 5 dakika daha kaynatarak ocaktan alalım.mDaha sonra etimekleri borcamın tabanına dizelim. Ben bu tarifte 23×30 cm boyutlarında orta boy dikdörtgen bir borcam kullandım. Etimeklerin üzerine ilk sıcaklığı çıkan şerbeti her yerine gelecek şekilde gezdirelim, şerbetini çekmesi için bekletelim. Tatlımızın muhallebisi için tencereye şeker, un, nişasta ve sütü alarak güzelce karıştıralım ki topak kalmasın. Tencereyi ocağa alalım, muhallebimiz göz göz olup koyulaşana kadar karıştırarak pişirelim. Muhallebimiz piştikten sonra ocaktan alalım, vanilya ve tereyağını ilave ederek tereyağı eriyene kadar tel çırpıcı ile çırpalım. Etimekler şerbetini çektikten sonra üzerine ilk sıcaklığı çıkan muhallebiyi boşaltarak soğumaya bırakalım. Bu arada portakallı sosu için tencereye nişasta, toz şeker ve taze sıkılmış portakal suyunu ilave edip hiç topak kalmayacak şekilde karıştıralım. Tencereyi ocağa alalım ve sosumuz koyulaşıp göz göz olana kadar pişirelim. Koyulaşan portakal sosunu ocaktan aldıktan 5 dakika sonra muhallebinin üzerine gezdirerek dökelim. Oda sıcaklığına gelen tatlının üzerini streç film ile örterek buzdolabında 1 gece dinlendirelim. Tatlıyı dolaptan aldıktan sonra istediğimiz boyutta dilimleyelim ve dilediğimiz şekilde süsleyerek servis edelim. Afiyet olsun.