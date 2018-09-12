Etiket değişmedi stoklar eridi

Doların 6 lira, Euro’nun 7 lira seviyelerine çıkmasının ardından pek çok ürünün pahalanması dikkatleri büyük perakende gruplarına çevirdi. Maliyetleri artan bu gruplar, ürünlerini erişilebilir fiyatlardan satmakta kararlı. Perakendecileri buluşturan Kategori Mağazacılığı Derneği’nin (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, kurun 2-3 ay içinde yüzde 30, 9 ay içinde yüzde 55, 12 ay içinde de yüzde 90 arttığına işaret ederek, “Ne mutlu ki, şaşırtıcı artışlar üretici ve perakendecinin gayreti ile ürün fiyatlarında karşılık bulmadı” dedi.

MÜŞTERİNİN RAĞBETİ ARTTI

Kur artışlarının tüketiciyi sıkıntıya sokmaması için gereken her şeyi yaptıklarını vurgulayan Gökyıldırım, “Fiyatların bütçeleri sarsmaması için her adımı attık. Şükür ki bu imtihanı başarı ile atlattık. Firmalarımız stoklarını olabildiğince eski fiyatlardan verdi. Bu durum müşteri adedinin artmasına, ürün satışlarının ivmelenmesine imkân tanıdı” ifadelerini kullandı. Dolar ve Euro’nun oynaklığının firmaların yükünü arttırdığından şikâyet eden Gökyıldırım, “Ama iyileşme gelecek, kurlar belli bir bölgeye oturacak” öngörülerini paylaştı.

82.5 MİLYAR LİRALIK CİRO

KMD üyelerinin büyümeye devam ettiğini belirten Gökyıldırım, “165 bin eleman istihdamı ve 82,5 milyar TL satış geliri ile tanınırlığımızı artırdık” dedi.

Bu arada Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından oluşturulan AVM Ciro Endeksi’, 2018 Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 22,4 artış kaydederek 273 puana ulaştı.

DEVLER START-UP’LAR İLE BULUŞACAK

2 Ekim’de yapılacak Perakende Teknolojileri Konferansı’nın önemine değinen Yenal Gökyıldırım, şu açıklamalarda bulundu: “Etkinlikte sunulan tüm önerilerden yararlanacağız. Yeni konuları ele alacağız. Bu amaçla start-up firmalarına özel bir yer ayırıyoruz. Teknolojik çözümlerin gelişmesi ve yaygınlaşmasında start-up projelerinin çok etkili olduğuna inanıyoruz. Parlak fikirlerden doğan bu projelerin çoğu bizim sektörümüzde olduğu gibi farklı alanlarda da kullanabiliyor, verimlilik artışlarına yol açabiliyor ve hatta çok farklı sürümleri geliştirilip günlük hayatlarımıza kadar girebiliyorlar. Konferansımızın fuayesinde ayıracağımız özel bir alanda bu projelerin de detayları incelenebilecek.”