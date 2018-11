Eti güzel pişirmenin püf noktası

Eti her zaman satın aldığınız yerin size nasıl bir ürün vereceğini biliyorsunuz. Ancak ilk kez bir yerden et aldıysanız ve sürprizle karşılaşmak istemiyorsanız sizinle bir sır paylaşacağız. Aşağıdaki yöntemi uygulayın aldığınız biftek her zaman içi sulu, dışı kabuklu ve lezzetli olacaktır.

İŞİN SIRRI TUZ

Pişirmeden önce bir saat boyunca bifteklerinizi tuzlamak mucizevi bir dönüşüme neden olacak ! Yumuşak, sulu ve lezzetli…

Ama sadece her tuzu bu mucizeyi yaratmaz. Kaba deniz tuzu ya da koşer tuzu kullanmanız gerekir . Kaba tuz, et içindeki proteinleri ve kas liflerini parçalamaya yardımcı olur ve maksimum hassasiyetle sonuçlanır.

NASIL YAPILIR?

Aldığınız biftekleri bir tabağa koyun ve pişirmeden bir saat önce 1 tatlı kaşığı koşer tuz veya kaba tuz ile tuzlayın. Tuz granüllerini yavaşça yüzey lifleri üzerinde çalışmaya başlacaktır. Eti ellediğinizde lifleri hissetmeye başlarsınız. Etin liflerini ellerinizle temizleyebilirsiniz.

Bifteğin bu tuzla 45 dakikadan bir saate kadar kalmasını sağlayın.

Bekleme periyodundan sonra etin üzerindeki tuzu akan suyu altında yıkayın.

Ardından etinizi kağıt havlu ile kurutun. Böylece istediğiniz lezzetli ve gevrek ete sahip olabilirsiniz. Eğer eti kurutmazsanız sulu bir şekilde pişecektir ve bu etlerin daha az lezzetli ve yumuşak olur.