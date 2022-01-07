Eti Çikolatalı Gofret çekiliş sonuçları! Eti çikolatalı gofret hediye çekilişi ne zaman?

Eti Eti Çikolatalı Gofret hediye çekiliş kampanyası ne zaman? Çikolatalı Gofret hediye çekiliş sonuçları ne zaman nereden açıklanacak? soruları sormakta. Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelindeki satış noktalarında promosyonlu Eti Çikolatalı Gofret ürünü satın alarak paketin içerisinde yer alan şifreyi www.citirhediyeler.com internet adresindeki çekilişine katılmak istediği ikramiyenin formuna ad-soyad, doğum tarihi, adres, e-posta ve GSM no bilgileri ile giren tüm kullanıcılar çekilişe katılacaklardır. Katılımlarda şifre, ad soyad bilgilerinden herhangi biri eksik olan kişilere çekiliş hakkı verilmeyecektir. Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğunda olacaktır.

Eti çikolatalı gofret hediye çelişini ne zaman yapılacak?

Çekilişler; 18.01.2022 tarihinde 10 adet Samsung Q55” Q70T QLED 4K UHD Smart TV ikramiyesi için saat 10:30’da, 10 adet Apple Iphone 12 64 Gb ikramiyesi için saat 11:00’da, 10 adet Xiaomi Mi Pro 2 Scooter ikramiyesi için saat 11:30’da, 10 adet Apple Ipad 32GB wifi ikramiyesi için saat 12:00’da ve 10 adet Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Robot Süpürge ve Paspas ikramiyesi için için saat 12:30’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Eti Çikolatalı Gofret çekiliş sonuçları nereden öğrenilecek?

Eti Çikolatalı Gofret Çekilişlerin sonuçları 21.01.2022 tarihinde Takvim Gazetesi’nde ve www.citirhediyeler.com adresinde duyurulacaktır. Postada meydana gelecek aksaklıklardan ETİ GIDA Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

Kazanılan hediyeye ücret ödeniyor mu?

KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Söz konusu tutar, kazanılan ikramiyeye bağlı olarak değişmekte, çekilişten sonra belirlenebilmekte ve talihliler ile paylaşılmaktadır.

Eti çikolatalı gofret hediyesi almak için yapılması gerekenler neler?

Asil talihliler 05.02.2022 tarihine kadar, yedek talihliler 20.02.2022 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları şifreli ürün ambalajları ve iletişim bilgileri ile [email protected] mail adresine başvurmaları ve istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar başvuru yapmayan talihliler ikramiyelerini alamazlar. Çekiliş sonuçlar citirhediyeler com internet sitesi üzerinden açıklanacaktır.