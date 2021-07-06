Eti Bakır istihdam ve çevreye odaklandı

Türk ekonomisinin önemli kuruluşlarından olan Eti Bakır AŞ. yılda 100 bin metreden fazla derinliğe ulaşan sondaj çalışmalarına devam ediyor. 2004 yılındaki özelleştirme kapsamında Cengiz Holding bünyesine dahil olan Eti Bakır A.Ş. Küre işletmeleri ve Eti Bakır A.Ş. Samsun tesislerini 2006'da Murgul işletmesi, 2007 yılında ise Halıköy tesisleri takip etti.

Otomasyon sistemleri devrede

Özelleştirildiğinde 32 bin ton olan yıllık üretim, yapılan yatırımlarla ve otomasyon sistemlerinin devreye girmesiyle 70 bin tona ulaştı. Özelleştiği günden bugüne, tesislerde yapılan 635 milyon Dolarlık büyük yatırım ve iyileştirme hamlesiyle Küre ve Murgul madenleri Cengiz Holding tarafından tamamen yenilendi.

60 milyon dolarlık teknolojik yatırım

Eti Bakır AŞ., yeraltı zenginliklerinin tespit edilmesi için, 2017 sonu itibarıyla 1.000 metre sondaj yaparak, yaklaşık 50 milyon Dolar Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdi ve diğer teknolojik çalışmalarla birlikte bu rakam 60 milyon doları aştı. İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 2016 yılında 254. sırada yer alan Eti Bakır A.Ş. bugün Samsun, Küre, Murgul, Halıköy ve Espiye işletmelerinde toplam 2500 kişi doğrudan çalışıyor ve buna dolaylı istihdam eklendiğinde sayı 10 bine kadar yükseliyor.

Çevresel hassasiyetler

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından örnek proje olarak gösterilen Eti Bakır A.Ş. Küre Maden Ocağı çevresinde bulunan ve kapatılan maden sahasında yapılan ağaçlandırma çalışmaları, Cengiz Holding'in bu alandaki hassasiyetinin sadece bir örneği. Aynı şekilde santral çalışmalarında bugünün mevzuatlarını yerine getirmenin ötesine geçen Grup, önümüzdeki süreçlerde AB mevzuatında olabilecek değişiklikleri dahi öngörerek çevreyi korumayı amaçlayan teknolojik yatırımlarla faaliyetlerine devam ediyor.

250 bin ağaç dikildi

Eti Bakır A.Ş., Samsun, Küre ve Murgul işletmelerinde bugüne kadar 1 milyon 800 bin metrekare alan rehablite edildi ve 3 milyon dolar harcamayla 250 bin ağaç dikildi. Ayrıca Samsun tesislerinde bacadan çıkan gaz, referans değerin 3 kat altına indirildi ve gaz salınımı yüzde 99.5 oranında tutulabilir duruma geldi. Ayrıca Eti Bakır A.Ş., fabrika bacasından çıkan gaz salınımının engellenmesi ve gübre yapımında kullanılacak sülfürik asit tesisi için 29,3 milyon dolarlıkyatırım yaptı.

Maden arama çalışmaları metodu

Maden Arama ve Etüt çalışmaları; Şirkete ait ve/veya ilgi çeken sahalarda bulunması olası madenlerin araştırılması, bulunması ve geliştirilmesi olarak şekilleniyor.Bu amaç doğrultusunda, Cengiz Holding Enerji Grubu'nun görevleri;

Maden arama projelerini hazırlamak

Sahaların genel ve detay jeolojik etütlerini yapmak

Jeokimya ve jeofizik yöntemlerinin uygulanması

Gerekli yerlerde sondaj yapılarak, arama çalışmalarının sonuçlandırılması.

Tesisler ve ürünler

Eti Bakır'ın ürünler kapsamında Katot bakır, bakır konsantresi, sülfürik asit, pirit konsantresi, Antimuan konsantresi, ve fosfat kayası yer alıyor.Samsun İzabe,Küre İşletmesi, Murgul İşletmesi, Mazıdağı Metal Gere Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, Halıköy Antimuan tesisi ve Eti Bakır Kıyı tesisi tesisler arasında bulunuyor.

Sürdürülebilir çevre adımları

Eti Bakır A.Ş. “Çevreyi Koruyan, Doğaya Saygılı, Sürdürülebilir Madencilik” temel ilkelerini benimsemiş Türkiye'nin öncü madencilik şirketidir. Projelerinde ve yatırım programlarında çevreyi ve insan sağlığını ön planda tutan Eti Bakır A.Ş. bütün faaliyetlerinde etkin çevre yönetim uygulamalarını, çevresel performans kriterlerinin sürekli iyileştirilmesini politika olarak benimsemiş durumda.Eti Bakır A.Ş. madencilik faaliyetlerinde, çevre bilinciyle hareket ederken, doğal kaynakların ve her türlü enerji kaynağının en verimli ve en ekonomik şekilde kullanılması, su yönetimi ve enerji yönetimi programları ile doğal kaynak tüketiminin azaltılmasını esas almakta.Faaliyetler sonucu oluşabilecek atıkların azaltılması ve/veya yeniden kullanılmasının sağlanması için atıkların kaynağında önlenmesi ve/veya kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşümü, yeniden kullanım olanaklarının en üst düzeyde değerlendirilmesi önemli çalışmalardan.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ise kurumsal mesajında şunlara dikkati çekiyor:

"Madencilik alanında ise kapanmak üzereyken bünyemize dahil ettiğimiz ve işletilmesi mucizelere bağlı olan Eti Bakır A.Ş. ve Eti Alüminyum A.Ş. işletmelerini baştan sona en son teknoloji ile yeniledik ve Türkiye'nin sanayi devleri arasına soktuk. Bugün Eti Bakır A.Ş., Türkiye'nin cevherden bakır üreten tek izabe tesisi.​​​ Eti Alüminyum A.Ş. ise ülkemizin cevherden alüminyum elde eden tek entegre fabrikası. İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan şirketlerimiz, çevre hassasiyeti ve iş güvenliğini de üst seviyelerde tutarak çalışmalarına devam etmektedir.​​​..Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde sadece lider değil öncü olmayı hedeflerken, yurt dışında da bu başarılarımızı tekrarlayarak ülkemize artı değerler kazandıracak küresel bir marka olmayı amaçlıyoruz"