Ethem Sancak'tan şok "Erdoğan-Esed" iddiası! O sözler gündeme bomba gibi düştü

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak, tv100'de yayınlanan Pınar Işık Ardor'un sunduğu 'Pazar Siyaseti' programında, "Olaylar öyle bir zorlayacak ki Esad ve Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki en fazla 1-2 ay içerisinde bir araya gelecekler ve kucaklaşacaklar" iddiasında bulundu.

Sancak, "Davutoğlu zamanında Suriye'yi parçalanmak istenirken de biz görüşüyorduk. Bizim Esad'la ilişkimiz hiçbir zaman kötü olmadı ki. ABD orada bir iç savaş kışkırttı. Esad'ta ülkesinin bağımsızlığı için bunlara direndi. Maalesef Suriye halkının bir parçası yanlışa düştü ve iç savaşta taraf oldu. Sonra Türkiye'ye kaçtılar. Obama'ya zalim deniyor mu? Biden'a deniyor mu? Bir yerde iç savaş çıkınca insanlar kaçıyor. ABD'de de yarın birgün bir iç savaş çıkacak. Orada da halk kendi Kongresi'ni bastı. İç savaş ABD tarihinde olmayan bir şey değil ki. En son iç savaş yaşayan ülke Amerika'ydı.

Olaylar öyle bir zorlayacak ki Esad ve Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki en fazla 1-2 ay içerisinde bir araya gelecekler ve kucaklaşacaklar.

Bizim Esad'la görüşeceğimiz tarih belli. Açıklamıyoruz. Doğu Bey daha iyi biliyor. Görüşmeleri o yürütüyor" dedi.

Seçimlere beş ay kala gündeme ilişkin soruları yanıtlayan eski AK Partili Sancak, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak da "Biden kimi istiyorsa aday o olacak" diye konuştu.