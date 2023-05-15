"Etekli Yakup" şaşırttı! "Adam kazandı" deyip tüydü

Kamuoyunda "Etekli Yakup" olarak bilinen Mehmet Y. Yılmaz, Soros'un fonladığı t24'te köşe yazan Mehmet M. Yılmaz, yazılarına ara verdi.

Ne zaman döneceğini bilmediğini söyleyen Yılmaz, Erdoğan'ın seçimi kazandığını söyledi ve ikinci tura da kalsa Kılıçdaroğlu'nun kazanmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Yılmaz'ın bugünkü yazısı...

Adam kazandı!

Biliyorum şimdi bazı okuyucular ikinci tur bitmeden "yenilgiyi kabul etmenin" doğru olmadığını söyleyecekler ancak gerçekçi olmak gerek: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda, aradaki 2,5 milyon oy farkını kapatıp, üzerine çıkabilmesi ve bu seçimi kazanabilmesi artık mümkün değil.

Erdoğan ve partisi, bir önceki seçime göre ciddi oranda oy kaybetmiş olsalar da seçimin galibi.

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Araştırma şirketlerinin hemen hepsi yanıldı.

Ben de yanıldım.

Kimin neden yanıldığının benim açımdan çok önemi yok.

Ben neden yanıldığımı öğrendim sayılır.

İçinde yaşadığım, bir parçası olduğumu sandığım toplumu doğru okuyamamışım.

Türkiye'nin kültür ve etnik / dini kimlikler üzerinden üç parçaya bölünmüş olmasının önemli bir faktör olduğunu elbette biliyordum ancak son beş yılda Türkiye'nin yaşadığı "kötü yönetim sorununun" seçim sonuçları üzerinde daha çok etkisi olabileceğini düşünmüştüm.

Kötü yönetimin sonuçlarını beş yıl boyunca her gün yaşadık.

Hepimiz beş yıl öncesine göre daha fakiriz.

Beş yıl öncesine göre geleceğe daha çok kuşkuyla bakar hale geldik.

Gelir dağılımındaki bozulma, orta sınıfı neredeyse yok olma noktasına getirdi.

Aç yatan, okula aç gitmek zorunda kalan çocukların sayısı utançla başımızı önümüze eğmemizi gerektirecek düzeyde.

Deprem, orman yangınları, sel felaketlerinde idarenin ihmal ve liyakatsizliklerinden kaynaklanan can ve mal kayıpları.

Bunların önemli olduğunu zannediyordum ancak halkımızın çoğunluğu için bunların o kadar da önemli olmadığını öğrenmiş oldum.

Muhalefetin aday belirlemekte gecikmesi, kişisel hırsların aklın önüne geçmesi, muhalefet cephesinin homojen bir bütünlük gösterememesi, kötü kampanya yönetimi gibi faktörler de bunun üzerine eklenince, Erdoğan'ın bir seçim daha kazanmasının yolu açılmış oldu.

Bundan sonraki beş yılda Türkiye'yi iyi şeylerin beklemediğini söyleyebilirim.

Bugünden itibaren ne kadar süreceğini şu anda bilmediğim bir süre için şimdilik günlük yazılarıma ara veriyorum.