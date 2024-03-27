Etekli Ertuğrul Ekrem’in reklamcısı oldu! “Ben eşekleri çok severim”

28 Şubat darbesinin medyadaki tetikçisi Ertuğrul Özkök, şimdi de CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun reklamcısı oldu. Hürriyet gazetesinde bir dönem yazdığı yazısında kendini ‘eşek’ yerine koyan ve eşekleri sevdiğini söyleyen Ertuğrul Özkök çok sevdiği İmamoğlu’na güzelleme yapmaya başladı.

1 NUMARALI EŞEK

Hürriyet gazetesinde yazdığı dönemde “Türkiye’nin 1 numaralı eşeği kimdir?” diye sormuş “hiç şüphesiz “Shrek” filmindeki “Donkey”di...” yanıtını vermiş ve ekleyerek İki numaraya beni koyarsanız mutlu olurum...” demişti. Bugün ODA TV’de yazdığı yazısında kendi deyimiyle iki değil, 1 numaralı eşek olduğunu kanıtladı.

5 yıldır İstanbul’u perişan etmesine rağmen görevine devam eden İmamoğlu’nun seçimleri kazanması halinde iktidarın İstanbul’a kayyum atayacağını iddia eden Özkök bununla da yetinmeyerek AK Parti’nin kendisine oy vermeyen bütün şehirleri acımasızca cezalandıracağını öne sürdü.

‘Tek başına mücadele eden bir aday’

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Etekli Ertuğrul Özkök bugünkü yazısında parlamenter sistemden partili cumhurbaşkanı sistemine geçtiğimizi unutarak Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında şu ifadelerde bulundu.

“İktidar partisi adayının kaybetmesi halinde, İstanbul’a kayyım atanacağı,

Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmayacağı, iktidarın daha da sertleşeceği ve acımasız hale geleceği, hatta sadece İstanbul’un değil, oy vermeyen bütün şehirlerin acımasızca cezalandırılacağı, en açık en direk sözlerle yayılıyor…

Yine bir vatandaş olarak; bunun karşısında bize gösterilen tablo da şöyle:

Muazzam bir devlet armadasının karşısında, sanki tek başına mücadele eden bir aday.

Ekrem İmamoğlu…”