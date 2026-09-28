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Yerel Etek giyip kurşun yağdırdılar!
Yerel

Etek giyip kurşun yağdırdılar!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kastamonu’da yakalanmamak için etek giyip yüzlerini kapatarak bir iş yerini kurşunlayan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da bir iş yerinin gece vakti kurşunlanmasıyla ilgili Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde olayı gerçekleştirilen şüpheliler tespit edildi. Dört ayrı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yakalanmamak için etek giymişler

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslardan birinin uzun namlulu silahla iş yerine ateş ettiği görülüyor. Görüntülerde şahsın yakalanmamak için etek giydiği ve yüzünü kapattığı görülüyor.

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