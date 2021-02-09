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Medya Ete şiddet uygulayan adam Nusret! Yine gündem oldu
Medya

Ete şiddet uygulayan adam Nusret! Yine gündem oldu

Ete attığı tokatlarla, videolarında yerli yersiz bağırmalarıyla gündeme gelen sosyete kasabı Nusret, bu sefer de kıymayla oynaması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 15:24:00 -

Sosyete kasabı Nusret Gökçe, tepki toplayan yeni bir paylaşımda bulundu. Kıyma videosu paylaşan Nusret Gökçe 6 milyon görüntülenme alırken sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Sosyete kasabı lakaplı Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde yeni bir paylaşımda bulundu. Instagram'da 33 milyondan fazla takipçisi olan Nusret Gökçe için, ‘sosyal medyayı ete şiddet göstermek için kullanıyor’ yorumları yapıldı.

Et şovları ile hafızalarda yer edinen Nusret Gökçe, kıyma videosu paylaştı. Gökçe, 'Köfte' notunu eklediği videoda kıvrak ve garip hareketlerle elindeki kıymaya şekil verdi. Kıymayı daha sonra parçalara ayıran Gökçe, sert bir dille eleştirildi.

Kıyma videosu 6 milyon görüntülenme olan Nusret Gökçe'nin takipçileri "Bence sıkıntı var bu adamda", "Ete şiddet uygulama", Eti neden dövüyorsun" şeklinde eleştirilerde bulundu.

Sosyete kasabı Nusret,
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Sosyete kasabı Nusret, "Karabağ Azerbaycan'dır" diyemedi

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