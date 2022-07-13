Ete gömülürken tipin öyle demiyor kıro! Terör sevici Şivan Perver'den kurban ibadetine alçak saldırı

Geçtiğimiz aylarda Peşmerge'ye "PKK'yı vurmayın" diye yalvaran Şivan Perver, terör örgütünün gerçekleştirdiği vahşetleri görmezden gelirken Müslümanların Kurban ibadetini diline doladı.

İslam düşmanlığını açıkça ortaya koyan Şivan Perver'e başta Müslüman Kürtler olmak üzere Müslümanlardan tepki yağdı.

Doğruhaber yazarı Mustafa Karakaş da Şivan Perver'in alçak saldırısına anladığını dilden cevap verdi.

Karakaş, "Şıwan haddini aştı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte Mustafa Karakaş'ın o yazısı:

Sosyal medyada açıklamada bulunan ve binlerce gencin dağlarda Apo için ölmesine neden olan şarkıcı Şıwan’ın hayvanseverlik duyguları kabardı.

Yayınladığı videoda İslam’dan önceki dinlerde insanın kurban edilmesi meselesini anlatırken son derece bilimsel ve tarafsızmış gibi davranan şarkıcı Şıwan, mesele İslam’ın emri olan hayvanların kurban edilmesine gelince birdenbire başımıza hem hayvansever hem de alim! kesilerek dinlerde kurban ibadetinin olmadığını iddia etti.

İnsanın kurban edilme ritüelinin insanlar tarafından kaldırıldığını, hayvanların kurban edilmesi olayının da insan tarafından kaldırılması gerektiğini söyleyen Şıwan Perver’in aklına göre hayvan herhalde sadece koyun, keçi ve sığır olsa gerek.

Öyle ya her gün ağlara takılan balıklar hayvan değil mi?

Kurban kaldırılmalıdır diyen Şıwan tavuk dönerleri götürürken tavuğun da hayvan olduğunu biliyordur herhalde.

Bu devrin en sapkın hastalığı, Allah’tan daha fazla merhametli olma saplantısıdır.

Hiçbir beşer Allah’tan daha merhametli, Allah’tan daha adil olamaz.

Rabbimiz, insanlığa kurban ve et yeme kolaylığı sağlamışsa- ki hamdolsun sağlamış- elbette bundan faydalanacağız.

Kurban kesimi ile ilgili “hayvana eziyet varsa” elbette eleştiriler olmalıdır, nitekim İslam, hayvana ezaya şiddetle karşı çıkar.

Ama hayvan kesmeye siz vahşilik derseniz bazı sorulara cevap vermek zorundasınız.

Misal, acaba Şıwan bugün bilimselliği kanıtlanmış bitkilerin de canlı olduğu gerçekliğini kabul ediyor mu?

Ediyorsa -ki etmek zorunda- hayvan eti ile birlikte bitkilerin de yenmesine karşı çıkar mı?

Öyle ya hayvanlar canlı olduğu için kurban edilmemeli diyorsanız bitkilerin yenilmesine de karşı olmalısınız.

Kaldı ki Şıwan tüm hayvanlara merhametli değil.

Sadece Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanlar için merhamet duyguları kabarmış!

Ama acaba Şıwan Perver balıkları da hayvandan sayıyor mu?

Sayıyorsa- ki saymak zorunda- onların yenilmesine de karşı mı?

Ya da tavuklar, ördekler, kazlar…

Hayvansever tutumunuzu bitkiler içinde sergileyecek misiniz?

Diğer hayvanlar içinde geçerli mi sözde bu şefkatiniz?

Dünyanın her yerinde devşirme/eskimiş solun yaptığı budur: Kutsallarla savaş!

Bu sözde aydın, İspanya’daki boğa güreşlerini hedefine alamaz.

Asya’da deniz hayvanlarını canlı canlı yeme yarışmasından haberdar mıdır acaba?

Müslüman halkın özellikle de fakirlerin ocağına yılda bir defa et girecekken şu histerik hayvanseverlik iddiaları mide bulandırıyor.

Üstelik Şıwan'ın kurban hakkındaki sözleri 28 Şubat sürecinde İlahiyatçı Zekeriya Beyaz'ın sözlerini andırdı.

Beyaz için proje adam deniliyordu.

Sen de bir proje misin?

Değilsen işini yap, bilmediğin konularda ahkam kesme.