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ETA'yı ayakta tutmakla suçlanan 47 sanığa ceza

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:46
ETA'yı ayakta tutmakla suçlanan 47 sanığa ceza

MADRİD (AA) - İspanya'da, Mayıs 2018'de kendini fesheden terör örgütü Bask Yurdu ve Özgürlük'ü (ETA) ayakta tutmaya yönelik çalışmalar yapmakla suçlanan 47 sanık, hapis ve kamu görevinden men cezalarına çarptırıldı.

Madrid'deki Ulusal Mahkeme'de görülen davada 47 sanığın cezaları açıklandı.

Hakim, sanıkların çoğunluğuna 7 ay ila 3,5 yıl arasında değişen ertelemeli hapis ile 3 ila 5 yıl kamu görevinden men cezaları verdi.

Ayrıca sanıklar arasında en çok ceza alan ETA mahkumlarının avukatlarından Arantza Zulueta, EH Bildu partisinden belediye meclis üyesi Amaia Izco ve bu partiden eski senatör Inaki Goioga'nın 1 yıl süreyle polis gözetiminde tutulacakları açıklandı.

Savcılık, söz konusu 47 sanık için 8 ila 14 yıl hapis ve 10 ila 15 yıl kamu görevinden men cezaları talep ediyordu.

Sanıklar, kaçak veya mahkum ETA üyeleri arasında koordinasyonu kurmak, örgütün ayakta kalmasına yönelik çalışmalar yapmak, "KT/Koordinazioa taldea" adlı ETA'nın altında faaliyeten gösteren bir örgüte bağlı olmakla suçlanıyordu.

Bask özerk yönetiminin bağımsızlığı için 40 yılı aşkın süre terör eylemleri yapan ve yaklaşık 850 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ETA, ekim 2011'de silahlı eylemlerini bıraktığını, nisan 2017'de tamamen silah bıraktığını açıklamış ve mayıs 2018'de kendini feshettiğini duyurmuştu.

İspanyol cezaevlerinde mevcut durumda ETA üyesi olmaktan hüküm giyen 227 mahkum bulunuyor.


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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:46
  1. 47 sanığa ceza verildi
  2. ETA ile ilgili dava
  3. ETA mahkumları
  4. ispanya

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