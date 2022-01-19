Et ve süte zammın altyapısını döşediler! Solakoğlu, solak medyaya konuştu!

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, yaptığı açıklamada raftaki pastörize sütün litresini şu anda 8-9 lira olduğunu hatırlattı ve bunun nisanda 15-16 liraya çıkabileceğini iddia ederek gelecek zamların alt yapısını hazırlamaya çalıştı.

"Sütte daha zammın adı geçmeden marketler fiyatları katladı”

İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Fırsatçıları deşifre eden Demir, “Demir, sütün fiyatının 4.75 TL'ye çıkmadan önce marketlerde 18 lirayı bulduğunu belirterek, "Süt 3.25'ten daha 475'e çıkmadan, daha ismi konuşulmaya başladığı anda ertesi gün markette süt 18 lira oldu. Bunu kim nasıl izah edecek? Bu vurgun değil, talan değil, soygun değil de nedir bu" diye sormuştu.

Tehdit edildiğini açıklamıştı

Yaptığı açıklamalar nedeniyle tehdit edildiğini açıklayan Ömer Demir, şunlara dikkat çekmişti:

“Vatandaşın alım gücünü zorlaştırmak peşindeler. Bana zam yapmasın istemiyorum. Biz her şeye rağmen üretiyoruz. Bunlar istiyorlar ki üretim olmasın. Millet sokağa dökülsün. Bizim üstümüzden bu kadar vurgun yapmak Allah'a reva mı?”