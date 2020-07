Et kesildikten kaç saat sonra dolaba konur? Kurban bayramında yapılan kesimlerin, belirli bir düzene ve kurala göre işlemden geçmesi gerekir. Hem dinen hem de yenecek olan etin lezzetini korumak adına ete özenli davranılmalıdır. Peki ama et nasıl parçalanır, nasıl bekletilir? Et kesildikten sonra kaç saat ya da kaç gün beklenmelidir? Et kaç saat dışarıda kalır? Et dondurucuya ne zaman konur?