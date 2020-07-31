Et kesildikten kaç saat sonra dolaba konur?
Et kesildikten kaç saat sonra dolaba konur? Kurban bayramında yapılan kesimlerin, belirli bir düzene ve kurala göre işlemden geçmesi gerekir. Hem dinen hem de yenecek olan etin lezzetini korumak adına ete özenli davranılmalıdır. Peki ama et nasıl parçalanır, nasıl bekletilir? Et kesildikten sonra kaç saat ya da kaç gün beklenmelidir? Et kaç saat dışarıda kalır? Et dondurucuya ne zaman konur?
Kesimden hemen sonra buzdolabına konan et bozulur. Etin ilk olarak kendi sıcaklığını atması gerekir.
Kurban etleri kesimin ardından parçalara ayrıldıktan hemen sonra buzdolabına kaldırılmamalı; parçalar halinde temiz kaplara konularak en az 3-4 saat dinlendirilmeli. Sıcaklığını atmadan buzluğa giren etin yüzeyi kurur içi sıcak kalmaya devam eder, bakteri üretir ve ette koku meydana gelir.