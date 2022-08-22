Et fiyatları için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Et fiyatlarını aşağı çekebilme adına yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde et ﬁyatlarını dengelemek amacıyla 150 bin erkek besilik sığır ithalatı ve erkek kasaplık toklu (koyun) ihracatına izin verdi.

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, piyasanın bu izinlere ihtiyacı olduğunu söyledi.

"İthal edeceğimiz hayvanlar etçil"

Tunç “Besilik hayvan ithalatı ülkemizin ihtiyacıydı. Ülkemizde hayvan sayısı artıyor, hayvancılık büyüyor. Hollanda ve ABD de bir yandan ithalatçıyken, bir yandan ihracatçı. İthal ediyor olmamız demek, ülkemizde hayvan olmadığı anlamına gelmiyor. Yem konusunda sıkıntı var. Süt ırkı hayvanlarla besicilik yaptığımızda maliyetler artıyor. Maliyetler arttığında bu da tüketiciye yansıyor. Süt ırkına çok yem yedirince pahalıya mal oluyor, pahalıya mal edince de üreticinin ucuza satma durumu söz konusu olmuyor. İthal edeceğimiz hayvanlar ise etçil ırklar. Besici, etçil ırkları besleyip et sanayisinde kullanacak. Yemde dışarıya bağlı olduğumuzdan, ithalat kararı, hem üretici hem de tüketici adına doğru ve yerinde bir karar” dedi.

Fiyatlar daha tutarlı olacak

Türkiye Gazetesi'nden Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; ithalat kararının ﬁyatlara etkisini de değerlendiren Tunç “Üreticinin şu anda sattığı ﬁyatlar, yerinde ve makul. Üreticinin bu ﬁyatların altında satması, zarar etmesi ve işin sürdürülemez hâle gelmesi demek. Bu adımlarla indirim gelmeyebilir ama ﬁyatlar, stabil ve sürdürülebilir olur. Biz de ﬁyatların düşmesini isteriz. Yem ﬁyatları, girdi maliyetleri düşerse elbette et ﬁyatları da düşsün. Fiyatların düşmesi bir yana, en azından yükselmemesi insanları mutlu eder diye düşünüyorum” diye konuştu.

Irklar daha verimli hale getirilmeli

Hayvan ırklarını verimli hale getirmek için çalışılması gerektiğini söyleyen Tunç, “Bu çerçevede çalışmalar olduğunu biliyorum. Örneğin, bir hayvandan 250 kilogram et alırken, bunu 300 kilograma çıkardığımızda aynı yemle 50 kilogram fazla et almış oluyoruz. Böylece yem maliyetleri düşerken, et verimi de artmış olacak” ifadelerini kullandı.

Tunç, başka ithalatlar için izin çıkıp çıkmayacağını yorumlamak için henüz erken olduğunu da söyledi.

"Koyun ihracatı döviz girişini artıracak"

Koyun ihracatına izin verilmesiyle ilgili de konuşan Tunç, “İhracat yapılması da üretici adına sevindirici bir haber çünkü kuzuda ciddi anlamda bir üretim fazlamız vardı. Canlı da gönderilebilir, et de gönderilebilir. Nihayetinde ülkemize bir döviz girişi olacak” açıklamasını yaptı.