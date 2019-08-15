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Et doğrama tahtalarının temizliği nasıl yapılır?

Mutfaklarda hanımların en büyük yardımcısı ahşap ve plastik doğrama tahtalarıdır. Et, tavuk, sebze ve meyve kesimlerinin tamamı doğrama tahtalarının üzerinde icra edilir. Böylesine sık kullanılan bir ürünün temizliği de o nispette önem taşıyor. Bu yazımızda doğrama tahtalarının temizliğinde uygulanabilecek püf noktaları paylaşacağız.

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:01
Et doğrama tahtalarının temizliği nasıl yapılır?

Ahşap ve plastik olan kesme tahtalarını birçok evde kullanılmaktadır. Genellikle kolay olsun diye suya tutularak yerine kaldırılmaktadır. Doğrama tahtalarının temizliği hijyen ve dolayısıyla sağlık açısından büyük önem taşımaktadır. Et, tavuk ve benzeri çiğ besin ürünlerini keserken yardım aldığımız kesme tahtaları düzenli bakım yapılmadığı sürece bakteri üretimi gerçekleştirmektedir.

Orta boy bir leğenin içine yarıya kadar ılık su doldurunuz. İçerisine bir miktar beyaz sirke ve limon damlatınız. Kesme tahtasını leğenin içerisinde beş dakika kadar bekletiniz.

Karbonat ve limon karışımını da tahtanın üzerinde sürdükten sonra beş dakika kadar bekletip durulayabilirsiniz.

Kesme tahtasının üzerine doğal maden suyu gezdirerek de tahtanın temizliğini yapabilirsiniz.

Deniz tuzu ve limon karışımını da kesme tahtasının temizliğinde kullanabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:01
  1. ahşap tahta

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