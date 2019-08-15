Et doğrama tahtalarının temizliği nasıl yapılır?

Ahşap ve plastik olan kesme tahtalarını birçok evde kullanılmaktadır. Genellikle kolay olsun diye suya tutularak yerine kaldırılmaktadır. Doğrama tahtalarının temizliği hijyen ve dolayısıyla sağlık açısından büyük önem taşımaktadır. Et, tavuk ve benzeri çiğ besin ürünlerini keserken yardım aldığımız kesme tahtaları düzenli bakım yapılmadığı sürece bakteri üretimi gerçekleştirmektedir.

Orta boy bir leğenin içine yarıya kadar ılık su doldurunuz. İçerisine bir miktar beyaz sirke ve limon damlatınız. Kesme tahtasını leğenin içerisinde beş dakika kadar bekletiniz.

Karbonat ve limon karışımını da tahtanın üzerinde sürdükten sonra beş dakika kadar bekletip durulayabilirsiniz.

Kesme tahtasının üzerine doğal maden suyu gezdirerek de tahtanın temizliğini yapabilirsiniz.

Deniz tuzu ve limon karışımını da kesme tahtasının temizliğinde kullanabilirsiniz.