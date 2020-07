Derin dondurucuda et kaç ay saklanır | Et buzlukta kaç yıl kalır? Kurban bayramıyla birlikte pek çok kişi kırmızı eti nasıl tazecik muhafaza edebileceğini araştırmaya başladı. Kurbanlık hayvan kesen ve ihtiyaç sahiplerine et dağıttıktan sonra kalanını evine bırakmak isteyenler ile kurbanlık kesmese de evlerine et gelenler bütün bir yıl söz konusu kırmızı eti nasıl tüketebileceklerini merak ediyor. Bu sebeple pek çok iki internette “Et kaç ayda bozulur?” , “Kırmızı et buzlukta kaç ay saklanır?” , “Et buzlukta nasıl saklanır?” , “Et nasıl dondurulur?” , “Kurban eti nasıl dondurulur?” konularını araştırıyor.