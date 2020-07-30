Et buzlukta nasıl saklanır?
Derin dondurucuda et kaç ay saklanır | Et buzlukta kaç yıl kalır? Kurban bayramıyla birlikte pek çok kişi kırmızı eti nasıl tazecik muhafaza edebileceğini araştırmaya başladı. Kurbanlık hayvan kesen ve ihtiyaç sahiplerine et dağıttıktan sonra kalanını evine bırakmak isteyenler ile kurbanlık kesmese de evlerine et gelenler bütün bir yıl söz konusu kırmızı eti nasıl tüketebileceklerini merak ediyor. Bu sebeple pek çok iki internette “Et kaç ayda bozulur?” , “Kırmızı et buzlukta kaç ay saklanır?” , “Et buzlukta nasıl saklanır?” , “Et nasıl dondurulur?” , “Kurban eti nasıl dondurulur?” konularını araştırıyor.
Kurban bayramında maddi durumu yeterli olanlar kestikleri etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor. Yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri kurban bayramlarında yaşanıyor… Kurban bayramında gelen etleri uzun süreli muhafaza etmek isteyenler kırmızı eti nasıl ne şekilde saklamaları gerektiğini araştırıyor.
Et buzlukta nasıl saklanır?
Kırmızı eti hızlıca tüketmeyecekseniz mutlaka derin dondurucuya kaldırmanız tavsiye ediliyor. Kırmızı et 4°C’lik bir buzdolabında 5 güne kadar muhafaza edilse de uzmanlar kullanmayacak olan etin buzluğa kaldırılmasını öneriyor.
Etleri birer pişirimlik şeklinde porsiyonladıktan sonra buzdolabı poşetlerine yerleştirebilirsiniz. Etleri önce birkaç saat buzdolabında bekletin ardından da derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Etler buzlukta 6-12 ay arası taze kalacaktır.
Etleri pişirmeden 10-12 saat önce buzdolabına indirmeniz uygun olacaktır.
Bu aşamada porsiyonladığınız poşetlerin üzerine eti dondurucuya kaldırdığınız tarihleri yazıp yapıştırabilirsiniz. Böylelikle etin kaç aydır buzlukta olduğunu kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.
Derin dondurucuda kırmızı et 6-12 ay süreyle tazeliğini koruyor.
Köfte: 6 ay
Pirzola: 1 yıl
Karaciğer, böbrek: 4 ay
Biftek: 8 ay