Et benleri neden oluşur?

Et benlerine, tıpta ‘’ fibroepitelyal polip ya da akrokordon ‘’ ismi verilir. Cilt yüzeyinde çok sayıda lezyon ortaya çıkabilir. Bu lezyonlar arasında; et benleri, siğiller ve kistler, iyi huylu tümörler olarak bilinen bening tümörleri oluşturur. Maling adı verilen kötü huylu tümörler ise kanserli hücrelerden meydana gelir ve cilt kanserine neden olur.

Et benlerinin yapısı çeşitlilik göstermekle birlikte, siğille karıştırılmaması gerekir. Et benleri pürüzsüz, siğilin dış yüzeyi ise pütürlü bir yapıya sahiptir.

ET BENLERİNİN ÖZELLİKLERİ:

Dış yüzeyleri pürüzsüz, çoğunlukla yuvarlak veya oval

Genellikle 5 cm’den küçük

Deri renginde veya kahverenginin tonlarında

Ağrısız

Saplı

ET BENLERİNİN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ BÖLGELER:

Boyun

Gözkapakları

Kasık

Koltukaltı

Genital bölge

ET BENLERİNE NEDEN OLAN DURUMLAR:

Hiperinsülinem

Hamilelik

Bağışıklık sisteminin zayıflaması

Obezite

Menopoz

Diyabet

Bazı ilaçlar

ET BENLERİ NEDEN OLUŞUR?

Et benlerinin oluşmasında birçok faktör rol oynar. Özellikle 20’li yaşlardan sonra çıkmaya başlayan benler, ilerleyen yaş ile beraber artış gösterir. Yetişkin nüfusun % 25’inde et beni görülür.

Deri dokusunun düzensiz bir şekilde büyümesiyle oluşan et benleri saplı benler olarak da bilinir. Ancak, nevüs adı verilen benlerden farklı bir yapıya sahiptir ve kanser riski taşımazlar.

Kanser riski oluşturan benler, kahverengi veya siyah renkte, deriden çıkıntı yapmayan ya da hafif kabarık benlerdir. Bu benlerin, büyümesi, kanaması, düzensiz sınır çizgileri göstermesi, karışık renkler içermesi, benin üzerinde yara oluşması, herhangi bir neden yokken görülen kanamalar, hızlı büyüme ve ben etrafında beyaz bir çizginin oluşması durumunda sağlık açısından risk oluşturur. Bu gibi benler cerrahi yöntemle çıkarılır ve patolojik değerlendirme yapılır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.