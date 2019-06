Et alerjisi olanlar da artık hamburger yiyebilecek! Nasıl mı?

Birçok kişiye dokunmayan ancak bazılarını hastanelik eden besin, toz, tüy ya da ilaçların tetiklediği duruma alerji denir. Bal, yer fıstığı, polen alerjileri en sık duyduğumuz alerjilerdendir. Ancak bazı tür alerjiler hakkında ne yazık ki yeterince bilgiye sahip değiliz. Kimi alerjiler daha kundakta başlarken bazıları ileriki yaşlarda kendini gösterir.

Et alerjisi nedir?

İnanılması güç ancak bazı kişiler et ve hayvansal gıdalara karşı alerjik reaksiyon gösterebiliyor. Uzmanlar bu alerjinin söz konusu gıdalardaki protein ya da karbonhidrat yapısındaki maddelere karşı bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesinden kaynaklandığını belirtiyor. Genellikle kırmızı ete karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler süt, tereyağı, peynir, ayran, kuyruk yağı gibi gıdaları da tüketemiyor. Bazı hastalar ise tavuk, balık tüketirken bazılarının bünyeleri bu ürünlere karşı da tepki gösteriyor. Alerjik reaksiyonları üst seviyede olan hastalar için et ve hayvansal gıdalardan bir toplu iğne başı kadar tüketmek bile ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Bu nedenle et alerjisi olan kişiler genellikle evlerinin dışında gönül rahatlığıyla yemek yiyememekten yakınırlar.

Et ve hayvansal gıdalara karşı alerjinin belirtileri nelerdir?

Kaşıntı

İshal

Kusma

Nefes darlığı

Baş dönmesi

Karın ağrısı

Şiddetli sırt ve bel ağrısı

Baygınlık

Et alerjisi yaşayanlar için hamburger tarifi:

Malzemeler:

400 gram haşlanmış nohut

1 adet soğan

100 gram ceviz

2 yemek kaşığı galeta unu

Yarım çay bardağı haşlanmış esmer bulgur

Maydanoz

Dereotu

1 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Kekik

Pulbiber

2 yemek kaşığı sıvıyağ

Hamburger ekmeği

Öncelikle cevizleri yağsız bir tavada hafifçe kavurup, kenara alın.

Ardından soğanları doğrayın. Arzu ettiğiniz büyüklükte doğradığınız soğanları 2-3 dakika sıvıyağda soteleyin.

Rondoya ılınan cevizleri ve baharatları atıp karıştırın.

Cevizler ezilince tüm malzemeleri rondoya ekleyip, çalıştırın. Şayet dereotu ve maydanozların çok küçülmesini istemiyorsanız onları karışımı rondodan alırken ekleyebilirsiniz.

Rondodan aldığınız karışımı birkaç dakika yoğurun.

Şekil verdiğiniz köftelerinizi tavada pişirin.

Pişen köftelerinizi hamburger ekmeğinin arasına yerleştirin.

Hamburgerinizi taze otlar ve domatesle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.