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Et alerjisi olanlar da artık hamburger yiyebilecek! Nasıl mı?

Et ve et ürünlerine karşı alerjileri olanlar genellikle dışarıda yemek yememeye özen gösterir. Küçücük bir parça kırmızı et ya da hayvansal gıda bu hastaları komaya bile sokabilir. Bu önemli hastalıktan dolayı hamburgerin tadını bile bilmeyenlere muhteşem bir önerimiz var.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:50
Et alerjisi olanlar da artık hamburger yiyebilecek! Nasıl mı?

Birçok kişiye dokunmayan ancak bazılarını hastanelik eden besin, toz, tüy ya da ilaçların tetiklediği duruma alerji denir. Bal, yer fıstığı, polen alerjileri en sık duyduğumuz alerjilerdendir. Ancak bazı tür alerjiler hakkında ne yazık ki yeterince bilgiye sahip değiliz. Kimi alerjiler daha kundakta başlarken bazıları ileriki yaşlarda kendini gösterir.

Et alerjisi nedir?

İnanılması güç ancak bazı kişiler et ve hayvansal gıdalara karşı alerjik reaksiyon gösterebiliyor. Uzmanlar bu alerjinin söz konusu gıdalardaki protein ya da karbonhidrat yapısındaki maddelere karşı bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesinden kaynaklandığını belirtiyor. Genellikle kırmızı ete karşı alerjik reaksiyon gösteren kişiler süt, tereyağı, peynir, ayran, kuyruk yağı gibi gıdaları da tüketemiyor. Bazı hastalar ise tavuk, balık tüketirken bazılarının bünyeleri bu ürünlere karşı da tepki gösteriyor. Alerjik reaksiyonları üst seviyede olan hastalar için et ve hayvansal gıdalardan bir toplu iğne başı kadar tüketmek bile ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Bu nedenle et alerjisi olan kişiler genellikle evlerinin dışında gönül rahatlığıyla yemek yiyememekten yakınırlar.

Et ve hayvansal gıdalara karşı alerjinin belirtileri nelerdir?

  • Kaşıntı
  • İshal
  • Kusma
  • Nefes darlığı
  • Baş dönmesi
  • Karın ağrısı
  • Şiddetli sırt ve bel ağrısı
  • Baygınlık

Et alerjisi yaşayanlar için hamburger tarifi:

Malzemeler:

  • 400 gram haşlanmış nohut
  • 1 adet soğan
  • 100 gram ceviz
  • 2 yemek kaşığı galeta unu
  • Yarım çay bardağı haşlanmış esmer bulgur
  • Maydanoz
  • Dereotu
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kekik
  • Pulbiber
  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ
  • Hamburger ekmeği 

Öncelikle cevizleri yağsız bir tavada hafifçe kavurup, kenara alın.

Ardından soğanları doğrayın. Arzu ettiğiniz büyüklükte doğradığınız soğanları 2-3 dakika sıvıyağda soteleyin.

Rondoya ılınan cevizleri ve baharatları atıp karıştırın.

Cevizler ezilince tüm malzemeleri rondoya ekleyip, çalıştırın. Şayet dereotu ve maydanozların çok küçülmesini istemiyorsanız onları karışımı rondodan alırken ekleyebilirsiniz.

Rondodan aldığınız karışımı birkaç dakika yoğurun.

Şekil verdiğiniz köftelerinizi tavada pişirin.

Pişen köftelerinizi hamburger ekmeğinin arasına yerleştirin.

Hamburgerinizi taze otlar ve domatesle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

 

 

 

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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