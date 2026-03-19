İran’da bilanço ağırlaştı! 70 bin sivil yapı zarar gördü
İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 70 binden fazla sivil birimin hasar gördüğünü, 18 bini aşkın kişinin yaralandığını duyurdu.
İran’da ABD ve İsrail saldırılarının ardından ortaya çıkan tablo giderek ağırlaşıyor. İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, ABD-İsrail saldırılarında 70 binden fazla sivil birimin zarar gördüğünü söyledi.
Sağlık merkezleri de hasar gördü
İran basınına göre, Kolivend, saldırılarda zarar gören yapılarla ilgili açıklama yaptı. ABD-İsrail saldırılarında 18 binden fazla sivilin yaralandığını belirten Kolivend, saldırılar sonucunda 70 binden fazla sivil birimin zarar gördüğünü kaydetti.
Kolivend ayrıca, 251 sağlık merkezi ile 498 eğitim merkezinin de saldırılar sonucunda hasar gördüğünü belirtti.
