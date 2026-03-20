FIFA’dan İsrail’e koruma: Men talebine ret, ırkçılığa komik ceza!

FIFA, Filistin Futbol Federasyonu'nun (PFA) 74. Kongre'de sunduğu tarihi talebi karara bağladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da yerleşik olan İsrail takımlarının durumunu inceleyen Yönetişim Komitesi (GACC), bölgenin hukuki statüsünün "karmaşık" olduğunu öne sürerek herhangi bir işlem yapılmaması gerektiğini savundu.

"KARMAŞIK MESELE" DİYEREK DOSYAYI KAPATTILAR

Yapılan resmi açıklamada, Batı Şeria'nın uluslararası kamu hukuku açısından çözülememiş bir mesele olduğu iddia edilerek, "FIFA bu aşamada herhangi bir işlem yapmamalıdır" denildi. FIFA, çözüm olarak iki federasyon arasında sadece "diyalog ve arabuluculuk" önerisinde bulunmakla yetindi.

IRKÇILIĞIN BEDELİ: 150 BİN FRANK VE BİR PANKART

FIFA Disiplin Kurulu, İsrail Futbol Federasyonu'nun (IFA) "ayrımcılık ve ırkçı hakaret" dahil olmak üzere yükümlülüklerini birden fazla kez ihlal ettiğini resmen tescilledi. Ancak benzer suçlar için diğer ülkelere uygulanan "turnuvadan men" veya "seyircisiz oynama" gibi ağır yaptırımlar İsrail söz konusu olunca rafa kalktı.

FIFA, İsrail'e şu "komik" yaptırımları uyguladı: