UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu! Temsilcimiz turnuvaya veda etti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu! Temsilcimiz turnuvaya veda etti

UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar netleşti. Samsunspor ise tarihi serüvenine rağmen turnuvaya veda etti.

UEFA Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Rayo Vallecano, AZ Alkmaar, Crystal Palace, Mainz, AEK ve Strasbourg çeyrek finale kaldı.

Son 16 turunda yarın yapılan 8 karşılaşmada rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Tarihinde ilk kez katıldığı Konferans Ligi'nde son 16 takım arasına kalma başarısı gösteren Samsunspor, sahasındaki ilk maçta 3-1 yenildiği Rayo Vallecano'yu deplasmanda 1-0 yenmesine rağmen turnuvaya veda etti.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise konuk ettiği Lech Poznan'a 2-1 yenilmesine rağmen ilk maçı 3-1 kazandığı için çeyrek finale çıktı.

Son 16 turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) - Crystal Palace (İngiltere): 1-2 (0-0)

Rakow (Polonya)-Fiorentina (İtalya): 1-2 (1-2)

AEK (Yunanistan)-Celje (Slovenya): 0-2 (4-0)

Mainz (Almanya)-Sigma Olomouc (Çekya): 2-0 (0-0)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Lech Poznan (Polonya): 1-2 (3-1)

Sparta Prag (Çekya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-4 (1-2)

Rayo Vallecano (İspanya) - Samsunspor: 0-1 (3-1)

Strasbourg (Fransa)-Rijeka (Hırvatistan): 1-1 (2-1)

