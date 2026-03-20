Emeklilere ÖTV’siz araç yasası Meclis'te onaylandı mı? Kimler yararlanacak?
Milyonlarca emeklinin beklediği “ÖTV’siz araç” düzenlemesi için “yasalaştı” iddiaları gündemde. Ancak teklif henüz TBMM’den geçmedi. Üstelik düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor.
Emeklilerin uzun süredir beklediği ÖTV muafiyetiyle araç alımına ilişkin düzenleme, sosyal medyada yayılan iddialarla yeniden gündeme geldi. Ancak “yasalaştı” şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor.
Kadim Durmaz tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi, henüz Genel Kurul’dan geçmedi. Düzenleme şu anda komisyon aşamasında bekliyor.
Kimler Yararlanabilecek?
Teklifin en dikkat çeken noktası, ÖTV’siz araç hakkının tüm emeklilere verilmemesi. Taslak metne göre öncelik belirli meslek gruplarında:
Esnaf ve sanatkâr emeklileri
Bağ-Kur kapsamında emekli olanlar
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne bağlı tarım emeklileri (öneri aşamasında)
5 Yıl Şartı ve Satış Yasağı Dikkat Çekiyor
Düzenleme sadece vergi avantajı sunmuyor, aynı zamanda sıkı kurallar da getiriyor. Teklif bu haliyle yasalaşırsa:
Emekliler, bu haktan yalnızca ilk 5 yıl içinde yararlanabilecek
ÖTV’siz alınan araç 5 yıl boyunca satılamayacak
Erken satışta vergi, faiziyle birlikte geri alınacak
Bu maddeler, suistimallerin önüne geçmek amacıyla hazırlandı.
Sadece Binek Araçlar İçin Geçerli
Teklif, ticari araçları kapsamıyor. Sadece bireysel kullanım için alınan binek otomobiller düzenleme içinde yer alıyor. Lüks segmentin dahil olup olmayacağı ise ilerleyen süreçte çıkarılacak yönetmelikle netleşecek.
Gözler Resmi Süreçte
Uzmanlara göre bu düzenleme, özellikle esnaf emeklileri için önemli bir destek olabilir. Ancak sürecin tamamlanması için TBMM’deki görüşmelerin sonuçlanması gerekiyor.
Yetkililer, vatandaşların yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olması gerektiğini vurgularken, nihai kararın yayımlanacağı Resmi Gazete’nin takip edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.