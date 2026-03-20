  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Emeklilere ÖTV'siz araç yasası Meclis'te onaylandı mı? Kimler yararlanacak?
Emeklilere ÖTV'siz araç yasası Meclis'te onaylandı mı? Kimler yararlanacak?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Milyonlarca emeklinin beklediği “ÖTV’siz araç” düzenlemesi için “yasalaştı” iddiaları gündemde. Ancak teklif henüz TBMM’den geçmedi. Üstelik düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor.

Emeklilerin uzun süredir beklediği ÖTV muafiyetiyle araç alımına ilişkin düzenleme, sosyal medyada yayılan iddialarla yeniden gündeme geldi. Ancak “yasalaştı” şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor.

Kadim Durmaz tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi, henüz Genel Kurul’dan geçmedi. Düzenleme şu anda komisyon aşamasında bekliyor.

 

Kimler Yararlanabilecek?

Teklifin en dikkat çeken noktası, ÖTV’siz araç hakkının tüm emeklilere verilmemesi. Taslak metne göre öncelik belirli meslek gruplarında:

  • Esnaf ve sanatkâr emeklileri

  • Bağ-Kur kapsamında emekli olanlar

  • Çiftçi Kayıt Sistemi’ne bağlı tarım emeklileri (öneri aşamasında)

 

5 Yıl Şartı ve Satış Yasağı Dikkat Çekiyor

Düzenleme sadece vergi avantajı sunmuyor, aynı zamanda sıkı kurallar da getiriyor. Teklif bu haliyle yasalaşırsa:

  • Emekliler, bu haktan yalnızca ilk 5 yıl içinde yararlanabilecek

  • ÖTV’siz alınan araç 5 yıl boyunca satılamayacak

  • Erken satışta vergi, faiziyle birlikte geri alınacak

Bu maddeler, suistimallerin önüne geçmek amacıyla hazırlandı.

 

Sadece Binek Araçlar İçin Geçerli

Teklif, ticari araçları kapsamıyor. Sadece bireysel kullanım için alınan binek otomobiller düzenleme içinde yer alıyor. Lüks segmentin dahil olup olmayacağı ise ilerleyen süreçte çıkarılacak yönetmelikle netleşecek.

Gözler Resmi Süreçte

Uzmanlara göre bu düzenleme, özellikle esnaf emeklileri için önemli bir destek olabilir. Ancak sürecin tamamlanması için TBMM’deki görüşmelerin sonuçlanması gerekiyor.

Yetkililer, vatandaşların yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olması gerektiğini vurgularken, nihai kararın yayımlanacağı Resmi Gazete’nin takip edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23