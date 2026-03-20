Emeklilere ÖTV’siz araç yasası Meclis'te onaylandı mı? Kimler yararlanacak?

Emeklilerin uzun süredir beklediği ÖTV muafiyetiyle araç alımına ilişkin düzenleme, sosyal medyada yayılan iddialarla yeniden gündeme geldi. Ancak “yasalaştı” şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor.

Kadim Durmaz tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi, henüz Genel Kurul’dan geçmedi. Düzenleme şu anda komisyon aşamasında bekliyor.

Kimler Yararlanabilecek?

Teklifin en dikkat çeken noktası, ÖTV’siz araç hakkının tüm emeklilere verilmemesi. Taslak metne göre öncelik belirli meslek gruplarında:

Esnaf ve sanatkâr emeklileri

Bağ-Kur kapsamında emekli olanlar

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne bağlı tarım emeklileri (öneri aşamasında)

5 Yıl Şartı ve Satış Yasağı Dikkat Çekiyor

Düzenleme sadece vergi avantajı sunmuyor, aynı zamanda sıkı kurallar da getiriyor. Teklif bu haliyle yasalaşırsa:

Emekliler, bu haktan yalnızca ilk 5 yıl içinde yararlanabilecek

ÖTV’siz alınan araç 5 yıl boyunca satılamayacak

Erken satışta vergi, faiziyle birlikte geri alınacak

Bu maddeler, suistimallerin önüne geçmek amacıyla hazırlandı.

Sadece Binek Araçlar İçin Geçerli

Teklif, ticari araçları kapsamıyor. Sadece bireysel kullanım için alınan binek otomobiller düzenleme içinde yer alıyor. Lüks segmentin dahil olup olmayacağı ise ilerleyen süreçte çıkarılacak yönetmelikle netleşecek.

Gözler Resmi Süreçte

Uzmanlara göre bu düzenleme, özellikle esnaf emeklileri için önemli bir destek olabilir. Ancak sürecin tamamlanması için TBMM’deki görüşmelerin sonuçlanması gerekiyor.

Yetkililer, vatandaşların yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olması gerektiğini vurgularken, nihai kararın yayımlanacağı Resmi Gazete’nin takip edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.