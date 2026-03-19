Amerikan halkına "sabredin" dediler! J.D. Vance'ten itiraf gibi benzin açıklaması: "Zorlu bir süreçteyiz!"
Gündem

Amerikan halkına "sabredin" dediler! J.D. Vance’ten itiraf gibi benzin açıklaması: "Zorlu bir süreçteyiz!"

Amerikan halkına "sabredin" dediler! J.D. Vance'ten itiraf gibi benzin açıklaması: "Zorlu bir süreçteyiz!"

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Michigan eyaletinde katıldığı bir etkinlikte, Washington ve Tel Aviv’in İran’a yönelik saldırılarının ardından patlak veren enerji krizi hakkında konuştu. İran’ın misilleme saldırılarıyla tırmanan gerilimin ABD’deki pompa fiyatlarını vurduğunu kabul eden Vance, Amerikalı tüketicileri "zorlu bir sürecin" beklediğini ancak bu durumun "geçici" olduğunu iddia etti.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşılık İran’ın misillemeleri nedeniyle benzin fiyatlarının hızla yükselmeye devam ettiğini, bu durum karşısında Amerikalı tüketicileri “zorlu bir sürecin” beklediğinin farkında olduklarını ancak bunun “geçici” olduğunu söyledi.

Vance, Michigan eyaletinde katıldığı bir etkinlikte artan benzin fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının benzin fiyatlarını etkilediğini belirten Vance, "Benzin fiyatları arttı, arttığını biliyoruz. İnsanlar bundan dolayı zorlanıyor, biz ise benzin fiyatlarının düşük kalmasını sağlamak için her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Vance bu durumun "geçici" olduğunun altını çizerek, "Bu sonsuza kadar sürmeyecek. İşimizi halledip, evimize döneceğiz. Benzin fiyatlarının gerçeğe döndüğünü göreceksiniz. Ancak aynı zamanda bir sorunumuz var. Sorunumuz olduğunu biliyorum. Bunu çözmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

ABD yönetiminin çeşitli çözüm seçenekleri üzerinde çalıştığını belirten Vance, gelecek 24 ila 48 saat içinde yeni açıklamalar yapılacağını kaydetti.

 

- ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

YILMAZ DURMUŞ

Namussuz ABD ile İsrail ve şürekasının neye hizmet ettiklerini kendileri açıkladı, onlar tahrif olmuş dinlerine hizmet ederken, biz müslümanlar hak dinimizin bize yüklediği sorumluluklardan kaçmak için bahaneler üretiyoruz. Cenab-ı Allah'ın inanıyorsan haklısın uyarısına rağmen haklı davamızda dos doğru dik durarak batıl ile mücadeleden imtina ediyoruz.
