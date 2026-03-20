O otomotiv devinden flaş karar: Türkiye’de çok satan model üretimden kaldırıldı!

Güney Koreli otomotiv devi Kia, elektrikli araç stratejisinde dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Şirket, hem Türkiye’de hem de global pazarda güçlü satış rakamlarına ulaşan Kia Niro EV modelinin üretimini resmen durdurdu.

12 Mart 2026’da yapılan açıklamayla duyurulan bu karar, sektörde adeta sürpriz etkisi yarattı.

e-Niro Sahneden Çekiliyor

İlk kez 2018’de Paris Motor Show kapsamında tanıtılan ve yaklaşık 400 kilometrelik menziliyle dikkat çeken model, kademeli olarak pazardan çekilecek. Süreç, öncelikle iç pazarda başlayacak ve ardından diğer ülkeleri kapsayacak.

Buna karşın modelin hibrit ve plug-in hibrit versiyonlarının satışının devam edeceği açıklandı.

Kararın Arkasında Ne Var?

Uzmanlara göre bu hamle, elektrikli araç pazarındaki yavaşlama ve markaların yeni teknolojiye geçiş sürecinin bir sonucu. Ancak bu durum Kia’nın elektrikli araçlardan vazgeçtiği anlamına gelmiyor.

Tam tersine, şirket stratejik bir dönüşüm başlatıyor.

Yeni Hedef: Tam Elektrikli “EV” Serisi

Kia, mevcut kaynaklarını eski platformlardan geliştirilen modellere değil, tamamen elektrikli altyapı üzerine inşa edilen yeni nesil araçlara kaydırmayı planlıyor. Bu kapsamda markanın odağında:

Kia EV3

Kia EV6

Kia EV9

gibi daha modern ve teknolojik modeller yer alıyor.

Otomotivde Yeni Dönem Başlıyor

Niro EV’nin üretimden kaldırılması, sadece bir modelin sonu değil; otomotiv sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor. Markalar artık “dönüştürülmüş” elektrikli modeller yerine, sıfırdan elektrikli olarak tasarlanmış araçlara yöneliyor.

Bu karar, Türkiye’de elektrikli araç satın almayı düşünen tüketiciler için de önemli bir dönüm noktası olabilir. Çünkü pazar, hızla daha yeni ve daha gelişmiş modellere doğru evriliyor.