Ramazan Bayramı’nda IBAN’la para gönderecekler dikkat

Ramazan Bayramı tatiline sayılı günler kala milyonlarca kişi IBAN üzerinden para gönderme planı yapıyor. Ancak birçok kişinin gözden kaçırdığı kritik bir fark var: Her transfer yöntemi aynı hızda çalışmıyor.

Bayram boyunca banka şubeleri kapalı olacağı için işlemler yalnızca dijital kanallar üzerinden yapılabilecek. Bu noktada EFT, FAST ve havale arasındaki farkı bilmeyenler, gönderdiği paranın günlerce hesaba geçmediğini görebilir.

Bankalar Kapalı, Dijital Kanallar Açık

Arefe günü yarım gün hizmet veren bankalar, bayram süresince şube işlemlerini tamamen durduruyor. Bu süreçte:

Şubeler kapalı olacak

Sadece mobil ve internet bankacılığı aktif kalacak

ATM’ler üzerinden işlemler yapılabilecek

Uzmanlar, özellikle acil işlemlerin arefe günü öğle saatine kadar tamamlanması gerektiği konusunda uyarıyor.

EFT, FAST ve Havale: Kritik Fark Ne?

Bayramda en çok karıştırılan konu ise para transfer yöntemleri:

EFT: Farklı bankalar arasında yapılan bu işlem yalnızca mesai saatlerinde çalışır. Bayramda yapılan EFT’ler, tatil sonrası işleme alınır ve gecikmeli olarak hesaba geçer.

FAST: 7 gün 24 saat çalışan sistem sayesinde para transferi saniyeler içinde tamamlanır. Bayramda en hızlı ve güvenli seçenek olarak öne çıkar.

Havale: Aynı banka içinde yapılan transferler de anında gerçekleşir ve kesintisiz devam eder.

ATM ve Mobil Bankacılık Devrede

Şubeler kapalı olsa da bankacılık tamamen durmuyor. ATM’ler üzerinden:

Nakit çekme

Bakiye sorgulama

Kredi kartı ödeme

işlemleri yapılabiliyor. Aynı şekilde mobil ve internet bankacılığı üzerinden tüm finansal işlemler kesintisiz sürüyor.

Uzmanlardan Kritik Uyarı

Bayramda mağduriyet yaşamamak için para transferi yapacakların özellikle EFT işlemlerine dikkat etmesi gerekiyor. Acil gönderimler için FAST veya havale tercih edilmezse, para ancak bayram sonrası mesai saatlerinde hesaba geçiyor.

Kısacası, bayramda IBAN’dan para gönderirken yöntem seçimi, işlemin hızını belirleyen en kritik unsur haline geliyor.