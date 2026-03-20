Altı ülkeden İran’a Hürmüz resti: "Müdahale etmeye hazırız!"
Dünya siyasetine yön veren altı ülke; Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim üzerine ortak bir bildiri yayımladı. İran’ın sivil altyapı ve ticari gemilere yönelik saldırılarını "şiddetle kınayan" liderler, enerji tedarik zincirini korumak için uygun çabalara katkı sağlamaya ve bölgede güvenliği tesis etmeye hazır olduklarını duyurdu.
Körfez’de yükselen tansiyon ve Hürmüz Boğazı’nın İran Silahlı Kuvvetleri tarafından kapatılması, küresel piyasaları alarm durumuna geçirdi. Altı ülkenin liderleri, uluslararası hukukun temel ilkesi olan "seyrüsefer özgürlüğü"nün açıkça ihlal edildiğini vurgulayarak Tahran yönetimine acil çağrıda bulundu.
"MAYIN DÖŞEMEYİ VE SALDIRILARI DURDURUN"
Ortak açıklamada, İran’ın Körfez’de silahsız ticari araçlara, petrol ve doğal gaz tesislerine yönelik saldırıları sert bir dille eleştirildi. Liderler, İran'ın mayın döşeme operasyonlarını, İHA ve füze saldırılarını derhal durdurmasını isteyerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2817 nolu kararına uyulması gerektiğini hatırlattı.
DÜNYA BARIŞI İÇİN TEHDİT
İran'ın eylemlerinin etkisinin dünyanın her yerinde hissedildiğine dikkat çekilen bildiride, enerji arzındaki aksamaların dünya barışı ve güvenliği için bir tehdit oluşturduğu savunuldu. Açıklamada, "Boğazda seyrüsefer güvenliğini sağlamak için uygun çabalara katkı sağlamaya hazırız" denilerek, hazırlık planlamasına destek veren ülkelerin taahhüdü memnuniyetle karşılandı.
ENERJİ PAZARINI İSTİKRARA KAVUŞTURMA PLANI
Küresel enerji krizine karşı Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) koordineli petrol rezervi kullanım kararı takdirle karşılanırken, altı ülke enerji piyasalarını dengelemek için üretici ülkelerle iş birliği yaparak üretimi artırma dahil her türlü tedbiri alacaklarını taahhüt etti.
