ESTÜ personel alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 60 (altmış) adet sözleşmeli personel alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Lisans Mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Ön Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü ve Ortaöğretim mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır. Sadece bir unvan için başvuruda bulunulacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.)
İstenilen Belgeler:
1- Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır.)
2- Özgeçmiş
3- Öğrenim belgesi veya onaylı örneği.(Bölüm adı değişmesi halinde değiştiğine ilişkin belgenin mezun olunan okuldan alınması ve eklenmesi gerekmektedir.)
4- 2 adet fotoğraf
5- 2020 yılı KPSS Sınav Sonuç Belgesi örneği
6- Nüfus cüzdanı fotokopisi
7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge
8- Mesleki tecrübe belgesi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hizmet dökümü. (İlgili eğitim alanı mezuniyetinden sonraki süreler dikkate alınacaktır.)
Bilgi için : Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Telefon : (222) 321 35 50 / 1256-1257
İlan Tarihi : 08/11/2021
Son Başvuru Tarihi : 22/11/2021
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