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Kültür - Sanat Estordan okuyucusuylu buluştu
Kültür - Sanat

Estordan okuyucusuylu buluştu

Devlet-i Ebed Müddet ülküsünün son merhalesi Türkiye’nin varoluş mücadelesinin ve mazlum coğrafyalara uzanan gölgesinin diyalektik alt yapısının şifreleri Mustafa Özbay’ın Estordan adlı romanında çözülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:37:00 -
Estordan okuyucusuylu buluştu

Etkileyici ve harikulade üslubuyla daha ilk sayfasından itibaren okuyucusunu içine çeken ve birlikte keyifli bir yolculuğa çıkartan Estordan, benzer türde yazılmış romanlardan içeriğiyle de ayrılıyor. Türk gençliğinin ruh hamuruna hitap eden kitap, 6 bölümden oluşmakla birlikte, her bölüm bir önceki bölümün devamı niteliği taşıyor. Sürükleyici konusuyla okurun merak duygusunu en üst seviyede tutan roman aynı zamanda bir hakikat yolcusunu ruhunun dehlizlerinde gizli kalmış en bilinmezleri de okuyucusunun önüne bir kuyumcu titizliğiyle seriyor. Psikolojik çözümlemelerin de yer bulduğu romanı okurken yazarının gözlem gücüne ve analiz kabiliyetine hayranlık duyacaksınız. Çalakalem yazılan ve okuyucularına hiçbir şey kazandırmayan romanlarla kıyaslanamayacak kadar entelektüel bir birikimin tezahürü olan eserin, Türk edebiyatına yeni bir solu katacağı kesin. ‘Aslında suyun yolunu bulduğu’ roman okuyucusuna kendi hakikatlerini bulabilmesi için perspektif kazandırıyor. Bilim kurgunun ve gerçeğin harmanlandığı ve aleme nizam verme ideali içerisinde olanlara mücadele ruhunun aşılandığı Estordan, her kitap severin kütüphanesinde bulunması gereken bir eser. Zira tek başına kütüphanelik çapta bir başyapıt…

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