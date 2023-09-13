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Gündem Estonya Başbakanı'ndan skandal paylaşım: İstanbul yerine o ismi kullandı
Gündem

Estonya Başbakanı'ndan skandal paylaşım: İstanbul yerine o ismi kullandı

Yeniakit Publisher
2023-09-13 08:19:00 -

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, ülkesini ziyarete gelen İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos'u karşılayan paylaşımında 'İstanbul' yerine 'Kostantinopolis' yazdı. Kallas'ın paylaşımı tepki çekti.

Yunanistan birçok kez İstanbul yerine Kostantinopolis diyerek Türk milletinin sabrını ve sınırlarını zorlamıştı.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas'tan da tepkiye neden olan benzer bir paylaşım geldi.

İstanbul'a 'Kostantinopolis' dedi

İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos, Estonya'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Kallas, I. Bartholomeos'u Tallin'de bulunan Hükümet Konağı'nın kapısında karşıladı ve o anları video ile sosyal medyadan paylaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kallas sosyal medya paylaşımında, "Kostantinopolis Başpsikoposu ve Ekümenik Patrik Bartholomeos şu anda Estonya'yı ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı.

 

Tepki topladı

Kallas'ın bu sözleri üzerine Türk vatandaşları da sosyal medyadan kendisine tepki gösterdi.

Sosyal medyadan gelen tepkilerde, "Kaçıncı yüzyılda yaşıyorsun?", "İstanbul demeyi öğreneceksin." gibi ifadeler yer aldı.

 

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