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Aktüel Estetik operasyon sonrasında bir kadının ölümüne ilişkin soruşturma
Aktüel

Estetik operasyon sonrasında bir kadının ölümüne ilişkin soruşturma

Gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 13:35:38 -
Estetik operasyon sonrasında bir kadının ölümüne ilişkin soruşturma

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'ndeki bir güzellik merkezinde estetik operasyon geçiren kadının ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 38 yaşındaki Kübra B., geçen hafta estetik operasyon yaptırmak için Beylikdüzü'nde bulunan bir güzellik merkezine gitti. Operasyonun ardından rahatsızlanan kadın, güzellik merkezi çalışanlarınca Esenyurt'taki evine bırakıldı. Evinde tekrar rahatsızlanan Kübra B. babası tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kübra B.'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler güzellik merkezi işletmecisi ve beraberindeki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne getirilen 5 şüpheli, savcılıkça nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, 5 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Bu arada güzellik merkezinin operasyon yapma yetkisi bulunmadığı öğrenildi.

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