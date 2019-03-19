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Estetik cerrahi hakkında bilinen yanlışlar

Op.

19 Mart 2019 Salı 14:07
Estetik cerrahi hakkında bilinen yanlışlar

Op.Dr. Dürdane Keskin, estetik cerrahi ile ilgili bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.


Plastik, Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Dürdane Keskin, “Günümüzde artık tabu olmadan, birçok kişi estetik operasyon yaptırmak istiyor. Malum talep bu kadar fazla olunca internet ortamında birçok yanlış bilgi ve ön yargı mevcut” dedi.


Op.Dr. Keskin, bilinen yanlışları şöyle sıraladı:


“Yanlış: Benlere bıçak değerse kansere dönüşebilir


Doğru: Vücutta birçok ben mevcuttur. Riskli benlerin uzman hekim tarafındandeğerlendirilmesi, şüpheli görünenlerin alınması gerekir. Ben açısından açık tenli, renkli gözlü ve kızıl saçlı insanlar risk altındadır. Kötü huya dönüşebilme özelliği olan benlerin, vücutta kalması tehlikelidir. Cerrahi olarak tamamen çıkartılan benler kansere dönüşmez, aksine erken teşhis sayesinde kanserden koruyucu olur.


Yanlış: Meme büyütme ameliyatı emzirmeye engeldir. Silikon süte geçebilir.


Doğru: Meme büyütme ameliyatında en sık kullanılan yöntem silikon protezdir. Silikon protezler memenin arkasında bulunan kas altına veya meme zarı arkasına konularak memenin daha önde görünmesini sağlar. Bu sayede meme dokusunun bütünlüğü bozulmaz. Protezler zaman ile vücut tarafından yapılan kapsül ile sarılır. Bu sayede silikon meme ile temas etmez. Silikon protez ile meme büyütme sonrası emzirme kapasitesi bozulmaz, süt kalitesinde değişme olmaz.


Yanlış: Estetik ameliyatlar erişkin yaşta yapılabilir. Çocuklar için uygun değildir.


Doğru: Çocuk yaşta en sık uygulanan estetik ameliyat kepçe kulak düzeltilmesidir. Çocuklar erişkinlere göre çok acımasızdır. Birbirlerinin kusurları karşısında rencide edici olabilirler. Bu sebepten kepçe kulak ameliyatı için en uygun dönem okula başlamadan önce yani 5-6 yaştır. Kulaklar 5 yaşına gelince hemen hemen erişkin boyutuna gelir. Ayrıca erişkin kıkırdağına göre daha yumuşak olduğu için daha kolay şekil alır. Bu sayede yapılan ameliyat hayat boyu kalıcıdır.


Yanlış: Liposuction ile zayıflamak mümkündür.


Doğru: Liposuction vücut şekillendirme ameliyatıdır. Bölgesel fazla yağlar emilerek , vücut kavsi oluşturulur. Liposuction ile incelme sağlanır. Ama zayıflama sağlanmaz. Ameliyat sonrası kilonuzda alınan yağ miktarı kadar azalma görülmez.


Yanlış: Sezaryen sırasında karın germe ameliyatı mümkündür.


Doğru: Gebelikkarın şeklinde bozulmaya sebep olur.Doğum sırasında bebek çıktıktan sonra rahim hala büyüktür. Rahmin eski boyutuna ulaşması yaklaşık 6 ay sürer. Bu dönemde karın derisinde de bir miktar toparlama olur. Erken dönem yapılan ameliyatla yeterli düzeltme sağlanamayabilir. Bu sebepten en az 6 ay beklemek gerekir.”

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:07
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