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Estetik burun ameliyatı

Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Opr.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:32
Estetik burun ameliyatı

Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, burun tıkanıklığı ve burun şekil bozuklukları şikayetleri ile gelen hastalara rinoplasti (estetik burun) ameliyatını başarıyla uyguladıklarını söyledi.


İnsanların kendilerine hem estetik, hem de sağlık sorunları açısından burun ile ilgili şikayetlerle başvurduklarını belirten Büyük Anadolu Meydan Hastanesi KBB Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, "İnsanların ihtiyacına ya da sağlık sorunlarına göre çok farklı burun estetiği ameliyat gerekçeleri vardır. Örnek vermek gerekirse burundaki şekil bozuklukları, büyüklük, yüzünüzle orantılı değilse, burnunuzdaki düzensizliklerden kaynaklanan solunum problemleriniz varsa,burun kemeri veya sarkık, çok yüksek ya da geniş bir burun ucu varsa burun estetiği dediğimiz burnu yeniden şekillendirmek için uygulanan rinoplasti ameliyatı olabilirsiniz” dedi.



Hastanın görüşü önemli


Hastaların genellikle burun tıkanıklığı veya burun şekil bozuklukları şikayetleri ile kendilerine müracaat ettiğini belirten Opr. Dr. Yusuf Şentürk, “Biz burun ameliyatından önce, öncelikle hastanın ne istediğini anlamak isteriz. Hasta bize sadece solunum sıkıntısı ile müracaat ettiğinde de bazen rinoplasti ameliyatı yapmak gerekir. Ama çoğunlukla hastalar bize burun şekil şikayeti ile başvurmaktadırlar. Biz muayene esnasında öncelikle burun sırtındaki eğrilik, burun kanat genişlikleri, burun tipi dediğimiz burnun ön kısmındaki bozuklukları değerlendiririz. Burun içinde bir eğrilik veya daha önce geçirmiş olduğu kırığa bağlı eğrilik var ise bunu tespit ederiz. Muayeneyi bitirdikten sonra hastaya beklentisini sorarız. Kendisine sadece burun solunum rahatsızlığını mı yoksa hem solunum rahatsızlığı hem de ameliyat sırasında şekil düzeltilmesini mi istiyorsunuz diye sorarız. Hastayı iyice dinledikten sonra ne yapılacağı konusunda hastaya bilgi veririz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:32
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