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Yerel Estetik Bursa mesaisi
Yerel

Estetik Bursa mesaisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma kısıtlamalarını fırsata dönüştürerek, ana arterler üzerindeki batçıklarda temizlik çalışması başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 16:33:00 -
Estetik Bursa mesaisi

Bursa’nın estetik bir kent olması amacıyla yoğun çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, cadde ve sokaklardaki görüntü kirliliğinin önüne geçmek için yoğun bir mesai harcıyor. Pandemi ile mücadele kapsamında tam kapanmayla birlikte trafiğe çıkan araç sayısının iyice azalmasını fırsata çeviren Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri, yasaklar boyunca ana arterlerdeki 13 batçıkta temizlik çalışması planladı. Gece yapılan çalışmaların ilk etabında İzmir Yolu ve Mudanya yolunda bulunan 6 noktadaki batçık, ikinci etap ise Ankara yolunda bulunan 7 noktadaki batçıkta temizlik yapılacak.

Temizlik çalışmaları kapsamında araçlardan çıkan egzoz dumanları ve tekerleklerden sıçrayan çamurla kirlenen tüp geçit duvarları ile oto bariyerler gece yarısı başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar süren çalışma ile temizleniyor.

Toplam 15 kişilik ekip ve 2 adet basınçlı duvar yıkama aracı, 1 adet bariyer yıkama aracı, 1 adet vakumlu yol süpürme aracı, 1 adet su tankeri, 1 adet sepetli vinç,  2 adet yol kapatma aracı eşliğinde yapılan çalışmalara Orhaneli Kavşağında başlandı. Ramazan Bayramı’na kadar tüm batçıkların temizlenmesi hedefleniyor.

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