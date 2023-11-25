  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'li adam, İsrail yalakası muhabiri rezil rüsva etti!

Murat Kurum’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Dayan İstanbul eski günler geliyor

Meral Akşener eriyor! İyi Parti’de yeni deprem

Hani dalga geçiyordunuz! Siyonist destekçilerinde boykot depremi

Aynı oranda ödeme kararı çıktı! Külçe altına da yeni düzenleme geldi

ABD’de, Filistin’e destek için öyle bir şey yaptılar ki… Görenler gözlerine inanamadı! Ha bu da bizimkilere kapak olsun

Kanada 'Türkiye SİHA yapamasın' diye vermedi! Türkiye çok daha iyisini yapmayı başardı

Meğer uyuşturucu kuryesiymiş! O ünlü, İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda tutuklandı! Şok olacaksınız

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: ASELSAN'a talimat verdik, ürettiler hatta sattılar

Muhafazakarları böyle kandırmaya çalışacaklar! Özgür Özel yeni taktiğini açıkladı
Medya Estetik bağımlısı dünyaca ünlü isim: Bu uğurda iflas etti ama yine doktorun yolunu tuttu! 'Beden dismorfik bozukluğu' var
Medya

Estetik bağımlısı dünyaca ünlü isim: Bu uğurda iflas etti ama yine doktorun yolunu tuttu! 'Beden dismorfik bozukluğu' var

Yeniakit Publisher
2023-11-25 00:27:00 - 2023-11-25 00:31:12
Estetik bağımlısı dünyaca ünlü isim: Bu uğurda iflas etti ama yine doktorun yolunu tuttu! 'Beden dismorfik bozukluğu' var

Yıllardır yaptırdığı estetikler yüzünden adı magazin sayfalarından düşmüyor. Bir zamanlar nasıl göründüğünü belki de kendisi bile unuttu. Son zamanlarda yaşadığı mali krizle hatta artık iflas bayrağını çekmesiyle konuşulan ünlü isim her şeye rağmen estetiklerinden vazgeçmiyor.

Gösteri dünyasının ünlü kadın yıldızlarının yıllar içinde estetik operasyonlara başvuruyor. Genç ve güzel görünme baskısının azaldığı söylense de kadın oyuncular ve şarkıcılar için kariyerlerini başarıyla sürdürmenin yolunun ne yazık ki fiziksel görünümlerinden geçtiğine inanıyorlar. 

Estetikli ünlüler dendiğinde akla ilk gelen isim yıllardır Katie Price oluyor... Hatta ünlü model ve televizyon yıldızının bu tutkusu öyle bir hale geldi ki artık kendini durduramayacak noktada

Kimi ünlüler bu operasyonları gizlemek için epey ter dökse de estetik yaptırdığını saklamayan yıldızların sayısı da az değil. Ancak bir ünlü isim var ki adı sadece bu ameliyatlarla anılıyor… 45 yaşındaki ünlü model ve televizyon yıldızı Katie Price artık bu konuda “takıntılı” bir tutum sergiliyor.

5 çocuk annesi ünlü isim yıllar boyunca peş peşe geçirdiği operasyonların ardından eskiden nasıl göründüğünü kendi bile unutmuş halde: Bu durdurulamaz halin ardından ise aslında ciddi bir psikolojik sorun olan "Beden dismorfik bozukluğu" var.

17 YAŞINDAN BERİ BIÇAK ALTINA YATIYOR

Price 17 yaşından beri yaptırmaya başladığı estetik operasyonların sayısını bile unuttuğunu söylüyor. Ve artık bir “ucubeye” dönüşmesine ramak kalmış halde. Bu yorum da zaten başkalarında değil kendisine ait. Kısa bir süre önce verdiği röportajda bu acı itirafı yapan ünlü isim peş peşe yaptırdığı operasyonlar yüzünden "ucubeye" dönüşeceğini bildiğini söylemişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Artık bir ucubeye dönüşmeye başladım" diyen ve durumunun farkında olan yıldız isim yine de kendini durduramıyor... hurriyet'in aktardığı haberde: Kısa bir süre önce burun, dudak ve karın operayonu için Belçika'ya giden Price bir kez daha bazı bölgelere dolgu yaptırdığı aktarıldı.

Ancak ünlü yıldız buna rağmen kendini durduramadığı söylüyor. Yüzü, gözleri, kaşları, burnu, dudakları, göğüsleri ve kalçalarına sayısız kere müdahale ettiren Katie Price bir yandan da bu ameliyatlara para yetiştiremiyor. Price seçtiği bu yol yüzünden çok kısa bir süre önce iflas ettiğini açıklamıştı.

Antik Mısırlılar da ev ödevi yapıyor! Antik Mısır döneminde, bir ilkokul öğrencisi olduğu belli oldu!
Antik Mısırlılar da ev ödevi yapıyor! Antik Mısır döneminde, bir ilkokul öğrencisi olduğu belli oldu!

Kültür - Sanat

Antik Mısırlılar da ev ödevi yapıyor! Antik Mısır döneminde, bir ilkokul öğrencisi olduğu belli oldu!

Türkiye enerji üssü oluyor! Bayraktar paylaştı! Dünyanın gözü burada: Tahıl koridoru için de girişimler olacak
Türkiye enerji üssü oluyor! Bayraktar paylaştı! Dünyanın gözü burada: Tahıl koridoru için de girişimler olacak

Ekonomi

Türkiye enerji üssü oluyor! Bayraktar paylaştı! Dünyanın gözü burada: Tahıl koridoru için de girişimler olacak

AB'den cevap! İspanya merakla bekliyordu: 83 milyar Euro'luk kredi onaylandı! Beklenmedik hareket
AB'den cevap! İspanya merakla bekliyordu: 83 milyar Euro'luk kredi onaylandı! Beklenmedik hareket

Dünya

AB'den cevap! İspanya merakla bekliyordu: 83 milyar Euro'luk kredi onaylandı! Beklenmedik hareket

Araç ve ev sahipleri dikkat! Ek MTV ve emlak vergisi ödemelerinde son günler yaklaşıyor: Ödemeyene büyük ceza var!
Araç ve ev sahipleri dikkat! Ek MTV ve emlak vergisi ödemelerinde son günler yaklaşıyor: Ödemeyene büyük ceza var!

Otomotiv

Araç ve ev sahipleri dikkat! Ek MTV ve emlak vergisi ödemelerinde son günler yaklaşıyor: Ödemeyene büyük ceza var!

Türk inşaat piyasasında güven endeksi yüzde 2,2 arttı: TÜİK, ilişkin iş gücü endekslerini resmen açıkladı
Türk inşaat piyasasında güven endeksi yüzde 2,2 arttı: TÜİK, ilişkin iş gücü endekslerini resmen açıkladı

Ekonomi

Türk inşaat piyasasında güven endeksi yüzde 2,2 arttı: TÜİK, ilişkin iş gücü endekslerini resmen açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23