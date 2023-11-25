Estetik bağımlısı dünyaca ünlü isim: Bu uğurda iflas etti ama yine doktorun yolunu tuttu! 'Beden dismorfik bozukluğu' var

Gösteri dünyasının ünlü kadın yıldızlarının yıllar içinde estetik operasyonlara başvuruyor. Genç ve güzel görünme baskısının azaldığı söylense de kadın oyuncular ve şarkıcılar için kariyerlerini başarıyla sürdürmenin yolunun ne yazık ki fiziksel görünümlerinden geçtiğine inanıyorlar.

Estetikli ünlüler dendiğinde akla ilk gelen isim yıllardır Katie Price oluyor... Hatta ünlü model ve televizyon yıldızının bu tutkusu öyle bir hale geldi ki artık kendini durduramayacak noktada

Kimi ünlüler bu operasyonları gizlemek için epey ter dökse de estetik yaptırdığını saklamayan yıldızların sayısı da az değil. Ancak bir ünlü isim var ki adı sadece bu ameliyatlarla anılıyor… 45 yaşındaki ünlü model ve televizyon yıldızı Katie Price artık bu konuda “takıntılı” bir tutum sergiliyor.

5 çocuk annesi ünlü isim yıllar boyunca peş peşe geçirdiği operasyonların ardından eskiden nasıl göründüğünü kendi bile unutmuş halde: Bu durdurulamaz halin ardından ise aslında ciddi bir psikolojik sorun olan "Beden dismorfik bozukluğu" var.

17 YAŞINDAN BERİ BIÇAK ALTINA YATIYOR

Price 17 yaşından beri yaptırmaya başladığı estetik operasyonların sayısını bile unuttuğunu söylüyor. Ve artık bir “ucubeye” dönüşmesine ramak kalmış halde. Bu yorum da zaten başkalarında değil kendisine ait. Kısa bir süre önce verdiği röportajda bu acı itirafı yapan ünlü isim peş peşe yaptırdığı operasyonlar yüzünden "ucubeye" dönüşeceğini bildiğini söylemişti.

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"Artık bir ucubeye dönüşmeye başladım" diyen ve durumunun farkında olan yıldız isim yine de kendini durduramıyor... hurriyet'in aktardığı haberde: Kısa bir süre önce burun, dudak ve karın operayonu için Belçika'ya giden Price bir kez daha bazı bölgelere dolgu yaptırdığı aktarıldı.

Ancak ünlü yıldız buna rağmen kendini durduramadığı söylüyor. Yüzü, gözleri, kaşları, burnu, dudakları, göğüsleri ve kalçalarına sayısız kere müdahale ettiren Katie Price bir yandan da bu ameliyatlara para yetiştiremiyor. Price seçtiği bu yol yüzünden çok kısa bir süre önce iflas ettiğini açıklamıştı.



