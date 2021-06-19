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Spor Eşref Hamamcıoglu kaç oy aldı? Eşref Hamamcıoglu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Spor

Eşref Hamamcıoglu kaç oy aldı? Eşref Hamamcıoglu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Eşref Hamamcıoglu kaç oy aldı? sorusu Galatasaray Başkanlık seçim sonuçlarının sayılması esnasında merak ediliyor. Açılan sandık sonuçlarına göre kimin önde olduğu merak konusu. Peki, Eşref Hamamcıoglu kaç oy aldı? Eşref Hamamcıoğlu kimdir? GS Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-06-19 22:09:00 -
Eşref Hamamcıoglu kaç oy aldı? Eşref Hamamcıoglu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu sosyal medyada en çok konuşulan, arama motorlarında araştırılan isimler arasında yer aldı. Eşref Hamamcıoğlu'nun kariyeri, ve Galatasaray'da aldığı görevler merak konusu oldu. Peki, Eşref Hamamcıoglu kaç oy aldı? Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Eşref Hamamcıoglu kaç oy aldı?

Galatasaray Lisesi'nde yapılan seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan yarışıyor. Yeni seçilecek başkan ve yönetim kurulu, 3 yıl süreyle görev yapacak. Açılan ilk 10 sandıkta Eşref Hamamcıoğlu için atılan oy sayısı daha fazla çıktı. Sonraki 6 sandıkta Burak Elmas daha fazla oy aldı.

Açılan sandıklara göre toplam sonuç:

Eşref Hamamcıoğlu:840,

Burak Elmas: 712,

Metin Öztürk: 457,

Yiğit Şardan: 314,

İbrahim Özdemir: 60 oy

Açılan ilk 16 sandıkta Eşref Hamamcıoğlu için atılan oy sayısı daha fazla çıktı. Sonraki 6 sandıkta Burak Elmas daha fazla oy aldı.

Galatasaray başkanlık seçim sonuçları açıklandı mı?

Şuanda toplam 16 sandık açıldı. 16 sandıkta da en yüksek oyları Eşref Hamamcıoğlu aldı. Sandık açımları halen devam ediyor. Sonuçlar açıklandığında haberimizde bulabilirsiniz.

Eşref Hamamcıoglu kimdir?

Eşref Hamamcıoğlu 7 Mart 1954, İstanbul doğumludur. Türk iş insanı, girişimci, risk sermayesi uzmanı ve yatırımcıdır. 21. Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığını üstlenmiş ve 2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde aday olmuştur. Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra Paris'te bulunan Sorbonne Üniversitesinde İktisat okudu. 1994-1998 yılları arasında Duygun Yarsuvat ve Anıl Büyükeroğlu başkanlığında Galatasaray Mezunlar Evi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2001 yılında Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2015 yılında İrfan Aktar başkanlığında Galatasaray Divan Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. 15 Nisan 2018'de 336 oyla Galatasaray Divan Kurulu Başkanı seçildi. 8 Nisan 2021'de Galatasaray başkanlığına adaylığını açıkladı.

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