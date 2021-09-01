Eşref Gani ve Joe Biden arasındaki görüşme ifşa oldu! İşte verdiği o söz

Afganistan'da Taliban'ın yönetime el koymasının etkileri devam ediyor. 15 Ağustos'ta başkent Kabil'in Taliban güçleri tarafından kuşatılmasının ardından ülkeyi terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kaçışı büyük olay yaratmıştı.

Uluslararası haber ajansı Reuters, Gani'nin ülkeyi terk etmeden önce ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı son telefon görüşmesinin detaylarını yayınladı.

Biden ile Gani arasında 23 Temmuz'da gerçekleşen son telefon görüşmesinde ABD Başkanı'nın, Gani'nin Taliban'ın ilerlemesine karşı ülke içindeki ve dış dünyadaki algıyı değiştirmesi için baskı yaptığı ortaya çıktı.

Reuters'ın ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre görüşmenin sesli kaydı ve dökümünde Biden'ın algı değiştirme çabaları da ifşa oldu.

Hava desteği sözü verdi

Kayıttaki konuşmanın seyrinden, her iki ismin de Taliban'ın bu denli hızlı ilerleyeceğini öngörmediğinin anlaşılırken, Biden'ın, Gani'ye olayların gidişatını değiştirmesi için baskı yapmaya çalıştığı ifade edildi.

Biden'ın, Gani'nin ülkedeki durumu kontrol alına alma planı konusunda bilgi vermesi halinde, kendisine hava desteği sağlamayı sürdüreceği taahhüdü verdiği bilgisinin geçtiği haberde, "Biden, son görüşmesinde Gani'ye Taliban'a karşı mücadelede işlerin iyi gitmediğine inandığını söyledi" ifadeleri de yer aldı.

Reuters haberinde ayrıca, Biden'ın görüşme sırasında Gani'ye, "Hiç şüphesiz en iyi orduya sahipsin" dediği ve "70-80 bine karşı 300 bin iyi donanımlı askerleri var ve açıkçası iyi de savaşabiliyorlar" detayına da dikkat çekti.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama henüz gelmezken, Biden'ın durumu örtbas etme çabaları büyük yankı uyandırdı.