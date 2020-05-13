Eşref Gani açıkladı: Operasyona başlıyoruz

Afganistan'da Kabil hükümeti, Taliban'a karşı saldırı durumuna geçmeye karar verdiklerini açıkladı.

Kabil hükümetinin bir numaralı ismi olan Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, ülkede düzenlenen saldırıların ardından açıklamada bulundu.

Gani, başkent Kabil'de ve Nangarhar'da düzenlenen saldırıların ardından Taliban'a karşı saldırıya geçeceklerini ilan etti.

"Saldırılara devam edeceğiz"

Kabil hükümeti lideri Gani, Taliban'a karşı "aktif savunma" modundan "saldırı" moduna geçeceklerini ifade ederek, askeri harekatlar başlatacaklarını dile getirdi.

Afganistan'da dün Nangarhar ilinde bir cenaze, başkent Kabil'de ise bir doğum hastanesi hedef alınmıştı. Nangarhar'daki saldırıyı IŞİD üstlenirken, Kabil'deki saldırıyı üstlenen olmamış, Taliban ise söz konusu iki saldırıyı da kınamıştı.

Eşref Gani'nin buna rağmen Taliban'a yönelik saldırılara başlanacağını ilan etmesi dikkat çekti.

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan anlaşma sonrası ülkede çatışmalar sona ermemiş, ABD destekli hükümet güçleri başta sivil alanlar olmak üzere birçok bölgede saldırılar düzenlemişti.

Bu saldırılarda çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti.

"Hayatta kalma refleksi"

Eşref Gani'nin söz konusu açıklaması, ABD ile Taliban arasındaki anlaşmayla birlikte bir varlık krizine giren Kabil hükümetinin "hayatta kalma refleksi" olarak yorumlanıyor.

Anlaşmanın uygulanması halinde ABD'nin ülkeden çekilmesiyle Kabil hükümetinin Taliban karşısında tutunamayacağı ifade ediliyor. Hükümet buna karşın, ülkede IŞİD tehdidini olduğundan fazla göstermek ve istihbarat örgütü eliyle barış sürecine engel olacak saldırılar düzenlemekle suçlanıyor.

Bölge kaynakları, bu yolla Kabil hükümetinin kendisine yönelik maddi desteğin sürmesini sağlamaya çalıştığını belirtiyor.

Kaynak: Mepa News