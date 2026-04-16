Esrarla yakalandı, yaptığı savunma tutmadı
Samsun’da jandarma ekiplerinin takibi sonucu bir miktar esrarla yakalanan şahıs, "Çöpte buldum" savunması yaptı. Mahkeme şahsı cezaevine gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen takip ve çalışmalar kapsamında Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde S.K. (41) esrarla yakalandı.
Gözaltına alınan S.K., ifadesinde içtiği bira şişelerini çöpe atarken çöp kenarında 3 poşet içerisinde esrar bulduğunu ve kullanmak amacıyla aldığını iddia etti.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.