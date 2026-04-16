JAKEM’de zorlu eğitim! Onlar Jandarmanın sahadaki yardımcıları

Eğitimdeki köpeklerin 13 farklı branşta yetiştirildiğini bildiren Kandemir, şu ifadeleri kullandı: "JAKEM Komutanlığında 14 hafta ile 20 hafta arasında değişen sürelerde toplam 13 farklı branşta eğitime alınan kursiyerlerimiz, öncelikle 2 hafta süreli 'dostluk kurma' eğitimine alınmakta ve bu süreçte sorumlu personel köpeğiyle güven temelli bir ilişki inşa etmektedir. Eğitim sürecinde bu bağ ne kadar güçlü olursa köpekte itaat ve göreve yönelik performans o kadar yüksek oluyor." Tesisteki eğitimlerin uluslararası kabul görmüş eğitim ve refah standartlarına uygun olduğunun altını çizen Kandemir, eğitim programlarının, uluslararası geçerliliğe sahip köpek eğitim prensipleri doğrultusunda hazırlandığını vurguladı.