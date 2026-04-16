YSK 7 Haziran için düğmeye bastı: 6 beldede sandık kurulacak

Ara seçimlere ilişkin tartışmalar devam ederken YSK genel seçimler için değil yerel seçimler için ara seçim yapılma kararı aldı. Buna göre belde özelliğini kaybeden ve bu duruma itiraz eden beldelerde yeniden seçim yapılmasına karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), belde statüsü mahkeme kararlarıyla devam eden Tokat ili, Yeşilyurt ilçesi, Kuşçu Belde Belediyesi, Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesindeki Bağtaşı, Gümüşhane'nin Merkez ilçesindeki Tekke ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Mustafapaşa beldelerinde seçim yapılmasına karar verdi.

7 Haziran tarihinde yapılacak seçimler için seçim takvimi başladı. YSK tarafından ilan edilen listeye göre toplam 41 siyasi parti seçimlere katılabilecek. Siyasi Partilerin önümüzdeki günlerde adaylarını belirlemesi ve beldelerde seçim çalışması başlaması bekleniyor. Siyasi partileri bu seçimi bir gövde gösterisi olarak görüyor.