Maraş’taki Okul Katliamında Babanın İfadesi Kan Dondurdu: Silahlarla Atış Yapmayı Öğretmiş

Kahramanmaraş’ta dün yaşanan okul baskını, Türkiye’de infial yaratmaya devam ediyor. 1 öğretmen ve 9 öğrencinin canına mal olan katliamın faili İsa Aras Mersinli’nin, Polis Başmüfettişi babası Uğur Mersinli’ye ait 5 ruhsatlı silah ve 7 şarjör ile okula gittiği öğrenilmişti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen baba Uğur Mersinli’nin verdiği ifade, olayın perde arkasındaki ihmal zincirini ve şok edici detayları gün yüzüne çıkardı.

"Sandıklar Kilitliydi, Nasıl Açtı Bilmiyorum"

Polis müfettişi baba, olayda kullanılan tüm silahların kendisine ait olduğunu doğruladı. Toplam 7 taşıma ruhsatlı silahı ve 2 av tüfeği bulunduğunu belirten Mersinli, silahların yatak odasında, kilitli "Maraş sandıklarında" muhafaza edildiğini savundu. Silah ve şarjörlerin ayrı sandıklarda bulunduğunu iddia eden baba, "Söz konusu sandıklar kendinden kilitli sandıklardır. İsa Aras sandıkların nasıl açıldığını öğrenmiş. Ancak ben kendisinin yanında sandıklarımı açtığımı hatırlamıyorum" dedi.

"Çok Zekiydi, VPN Bile Kullanıyordu"

Uğur Mersinli, oğlunu "ana dili gibi İngilizce konuşan, çok zeki bir çocuk" olarak tanımladı. İsa Aras’ın çok iyi bir internet kullanıcısı olduğunu ve kendine ait bir VPN kullandığını belirten baba, "Oğlumun tipik ergenlik ve sınav sorunları, stresleri bulunmaktaydı" ifadelerini kullandı.

"Son Zamanlarda Psikoloğa Gitmekten Kaçındı"

Oğlunun ruh halindeki değişimlerin farkında olduklarını ve yaklaşık iki aydır özel bir psikoloğa götürdüklerini anlatan baba, "Psikolog, oğlumun toplumla uyumu noktasında problem yaşayacağını, biraz takip edilmesi gerektiğini, ilerleyen zamanlarda psikiyatrik tedavi gerekebileceğini söyledi. En son 3 hafta önce psikoloğa gitmişti, ancak son zamanlarda gitmekten kaçındı" dedi.

İngilizce Oyunlar Yüzünden Takip Edememiş

Baba Mersinli, oğlunun cep telefonu ve bilgisayarını İngilizce modunda kullandığını, kendisinin İngilizce bilmemesi nedeniyle oğlunun dijital dünyada ne yaptığını tam olarak takip edemediğini itiraf etti. "Sık sık savaş oyunu oynadığını görürdüm. Ne yaptığını sorduğumda 'öf ya' tarzında cevap verirdi. Sağlıklı bir cevap alamazdım" diyen baba, oğlunun oyun oynarken İngilizce konuştuğunu ancak ne konuştuğunu anlamadığını, odaya girildiğinde ise her şeyi kapattığını belirtti.

Katliamdan İki Gün Önce Poligonda Atış Eğitimi

İfadenin en sarsıcı kısmı, saldırının hemen öncesine ait detaylarda gizli. Baba Mersinli, oğlunun son bir aydır silahlara merak sardığını ve arkadaşlarının atış yaptığını anlatarak kendisine de atış yaptırmasını istediğini söyledi. Bu isteği önce ertelemeye çalıştığını anlatan baba, geçtiğimiz hafta oğlunun ısrarı üzerine bu hafta başında (saldırıdan iki gün önce) poligona gittiklerini anlattı. Mersinli, "Emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım. Oğluma karşıdaki hedefi gösterdim. Silahın rastgele kullanılmayacağını, hedef alınarak atış yapılacağını söyledim. Oğlum atış yaparken birkaç fotoğraf ve videosunu çektim. Fotoğrafları daha sonra WhatsApp üzerinden gönderdim" dedi.

Pandemi ve Deprem Nedeniyle Eğitimden Uzak Kaldı

Oğlunun duygudurumunun sürekli değişkenlik gösterdiğini, sınavlardan düşük not aldığında agresifleştiğini belirten baba, okulda zorbalığa uğrayıp uğramadığını sorduğunda ise "Hayır" cevabı aldığını söyledi. İfadesinin sonunda İsa Aras’ın eğitim hayatının büyük bölümünden uzak kaldığını belirten baba, "Oğlum toplam 8 senede sadece 3 yıl okula gidebildi. Çünkü eğitim döneminin bir kısmı pandemi, bir kısmı deprem dönemine denk geldi" dedi.