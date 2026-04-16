Kendisini öğrenciler önünde siper eden Ayla öğretmen ve öğrenciler Hakk'a uğurlandı

Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen okul saldırıları nedeniyle yasta. Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda meydana gelen saldırıda, 10 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden 1'i öğretmen olmak üzere 8 öğrencinin cenazeleri ailelerine teslim edildi. Öğrenciler, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlanıyor.

11 yaşındaki Tarık

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki öğrenci Yusuf Tarık Gül'ün cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Ayser Çalık Ortaokulunda dün düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 5. sınıf öğrencisi Gül'ün cenazesi, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak Karacasu Kırım Mezarlığı'na getirildi.

Tabutun başına gelen baba Burak ve anne Kezban Gül ile yakınları, gözyaşı döktü.

Öğrenci Yusuf Tarık Gül'ün cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene, baba Burak ve anne Kezban Gül ile yakınları, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Tuba Köksal ve Ömer Oruç Bilal Debgici, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, AK Parti İl Başkanı Burak Gül ve CHP İl Başkanı Ünal Ateş katıldı.

Rahmetli olan öğretmenini çok seviyordu

"Rahmetli olan öğretmenini çok seviyordu. Matematik öğretmeni sınıfta ders anlatırken olay olmuş. İlk önce matematik öğretmenini vuruyor, sonra çocukları şehit ediyor zanlı. Sonuç böyle oluyor. Başarılıydı, çalışkandı. İnançlı, dürüst, vatanını, milletini çok seven bir evladım vardı. 11 yaşında olmasına rağmen çok bilinçliydi. Tek çocuğumuz olduğu için çok üzüldük. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Mekanı cennet olsun, melek oldu. Şu anda inşallah Peygamberimizin yanındadır. Tek tesellimiz bu."

Öğretmen Kara'nın naaşı, defnedilmek üzere Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'ne getirildi. Tekir Mahallesi Çarşı Camii'nde musalla taşına konulan tabutun başında, eşi Ramazan Kara ile oğulları Furkan ve Ertuğrul'un feryatları yürek dağladı. Aile üyeleri, tabut başında gözyaşı döküp dualar ederek acılarını paylaştı.

Matematik öğretmeni Ayla Kara'nın cenaze namazı, öğle namazına müteakip kılındı.