Can Ataklı’nın ‘Din ve maneviyat olmasın’ videosu yeniden gündem! Okul saldırılarının asıl sebebi işte bu hastalıklı kafa

Halkın zihin yapısından kılık kıyafetine, okullardaki eğitimden kamudaki işleyişe kadar her alandan İslam’ı silmeyi görev bilen laikçi sistem, maneviyatı “bilimsel gerçeklerle uyuşmuyor” diyerek terk etmeye, ettirmeye, terk etmeyenleri aşağılamaya devam ediyor. 100 yıllık herzeleri her fırsatta savurmaya devam eden ve mütedeyyin insanlara tepeden bakıp İslamsız bir nesil yetiştirmek için Mustafa Kemal’in arkasına sığınarak her türlü ahlaksızlığı yapan kemalist/sol/laikçi cephe, Allah’ın adını duydukları her ortamda rahatsızlıklarını üst perdeden dile getirip nefret saçıyor.

Okullarda yaşanan silahlı saldırılar gündemdeki yerini korurken, CHP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı’nın eski bir videosu yeniden gündeme geldi.

Can Ataklı’nın “Okullarda din ve maneviyat olmasın” mealindeki açıklamaları, son günlerde liselerde meydana gelen kanlı saldırıların asıl sebebinin bu tür hastalıklı zihniyetler olduğu tartışmasını alevlendirdi.

Ataklı, okullarda din eğitimi verilmemesi, din dersi bile olmaması, mescit açılamayacağı ve namaz kılınamayacağı yönünde skandal ifadeler kullanıyor. “Okulların dindar yetiştirmek gibi bir görevi yok, okullar pozitif bilim yeridir” diyen Ataklı, dinin ve maneviyatın okullardan tamamen çıkarılmasını savunuyor.

Ataklı’nın söz konusu herzeleri şöyle:

“Ne manevisi ya? Kim maneviyat diyor ya? Okul okuldur kardeşim. Okula mescid yapamazsın. Efendim çocuklar namaz kılacak niye rahatsız oluyorsunuz, diyorlar. Rahatsızlık değil güzelim, senin beynin almaz bunu. Çünkü niye, sen pozitif değilsin, sen biatçısın. Çocuk evine gittiğinde kılar namazını. Bu dünyanın en gerici kafası. Okulda din eğitimi olmaz. Din dersi bile olmaz.”

Vatandaşlar, Ataklı’nın bu sözlerini, “Namaz kılan çocuk kimseye zarar vermez, dinsiz ateist zombiye dönmüş bir çocuktan ise her şey beklenebilir, belinde 5 silahla okul basmak dahil” diyerek eleştirdi.