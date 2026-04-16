Cimbom’dan taraftara açık antrenman
Giriş Tarihi:

Cimbom'dan taraftara açık antrenman

Süper Lig devi Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sarı-kırmızılı taraftarlara açık olarak gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde taraftarlara ve basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Daha sonra üç gruba ayrılan futbolcular çift kale maç yaptı.

Antrenmanda gribal enfeksiyonu bulunan Mario Lemina ve İlkay Gündoğan ile tedavisi devam eden Yaser Asprilla yer almadı. Bir süredir takımdan ayrı olan Metehan Baltacı ise takımla birlikte antrenmanda yer aldı. Antrenmanı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekilleri Abdullah Kavukcu ve Maruf Güneş ile yönetim kurulu üyesi Bora Bahçetepe takip etti.

Baklava ikram edildi UltrAslan tribün liderlerinden Sebahattin Şirin, antrenman öncesinde takıma konuşma yaptı. Şirin, "Üç senedir burada olanlar var. Bu sene dört sene olacak inşallah, seneye de beş sene. Üç sene buraya siz getirdiniz, bundan sonra da sizinle şampiyon olacağız. Sizlere inanıyoruz, sizlere güveniyoruz" dedi. Daha sonra futbolculara ve teknik ekibe baklava ikram edildi.

Futbolculara yoğun ilgi Galatasaraylı taraftarlar, antrenmana yoğun ilgi gösterirken, tesiste geniş güvenlik önemleri alındı. Yaklaşık bin sarı-kırmızılı taraftarın takip ettiği antrenmanda taraftarlar tek tek futbolcuları tribünlere çağırdı, futbolcular da yanlarına giderek üçlü çektirdi. Futbolcuların antrenman yaptığı sırada taraftarlar, sahayı sarı-kırmızılı bayraklarla çevreledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar Victor Osimhen ve Mauro Icardi'ye ayrı bir ilgi gösterdi. Antrenmanın ardından futbolcular, Galatasaraylı taraftarların yanına giderek imza verdi ve fotoğraf çektirdi. Taraftarlar 'Bu takım bu sene söke söke şampiyon' ve 'Buraya kadar siz getirdiniz, şampiyonluk kupasını kaldıracak olan yine sizlersiniz' pankartları açarak takımlarına şampiyonluk yolunda güvendiklerini ifade etti.

Emekli albaydan kirli provokasyon! Orkun Özeller darbe imalı paylaşımlarıyla haddini aştı
Gündem

Emekli albaydan kirli provokasyon! Orkun Özeller darbe imalı paylaşımlarıyla haddini aştı

Milli iradeye karşı her fırsatta kin kusan vesayet artıkları yine sahneye çıktı. Eski asker Orkun Özeller, sosyal medya üzerinden yaptığı pa..
8 ülkedeki dron tesislerini tek tek yayımladılar! Rusya’dan Avrupa’ya açık tehdit
Dünya

8 ülkedeki dron tesislerini tek tek yayımladılar! Rusya’dan Avrupa’ya açık tehdit

Moskova yönetimi Ukrayna’ya destek verildiğini öne sürdüğü Avrupa’daki dron üretim ağını hedef alan çok sert bir çıkış yaptı...
Dijital vahşet yuvası C31K grubuna neşter
Gündem

Dijital vahşet yuvası C31K grubuna neşter

Kahramanmaraş’ta 9 canın yitip gittiği okul saldırısının ardından, karanlık yüzünü bir kez daha gösteren Telegram merkezli C31K isimli oluşu..
İran'ın yerli siyonisti neler yapmış neler
Aktüel

İran'ın yerli siyonisti neler yapmış neler

İran'ın Kazvin eyaletinde, "düşman ülkelerdeki bir casus şebekesine bağlı bir kişiyle sürekli iletişim kurduğu ve hassas yerler ile savunma ..
ABD ablukası delik deşik! Süpertanker Hürmüz'de!
Dünya

ABD ablukası delik deşik! Süpertanker Hürmüz'de!

Hürmüz Boğazı üzerinden ABD ablukasına rağmen ikinci yaptırımlı süpertanker Körfez’e giriş yaptı. İran petrol sevkiyatının ise baskılara rağ..
Gençleri Bu Noktaya Ne Getirdi?
Aktüel

Gençleri Bu Noktaya Ne Getirdi?

Mirat Görüş: Bir olay olur… Sarsılırız. İkinci bir olay olur… Düşünmeye başlarız. Ama benzer hadiseler arka arkaya geliyorsa artık mesele “t..
