Cimbom’dan taraftara açık antrenman

Futbolculara yoğun ilgi Galatasaraylı taraftarlar, antrenmana yoğun ilgi gösterirken, tesiste geniş güvenlik önemleri alındı. Yaklaşık bin sarı-kırmızılı taraftarın takip ettiği antrenmanda taraftarlar tek tek futbolcuları tribünlere çağırdı, futbolcular da yanlarına giderek üçlü çektirdi. Futbolcuların antrenman yaptığı sırada taraftarlar, sahayı sarı-kırmızılı bayraklarla çevreledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar Victor Osimhen ve Mauro Icardi'ye ayrı bir ilgi gösterdi. Antrenmanın ardından futbolcular, Galatasaraylı taraftarların yanına giderek imza verdi ve fotoğraf çektirdi. Taraftarlar 'Bu takım bu sene söke söke şampiyon' ve 'Buraya kadar siz getirdiniz, şampiyonluk kupasını kaldıracak olan yine sizlersiniz' pankartları açarak takımlarına şampiyonluk yolunda güvendiklerini ifade etti.