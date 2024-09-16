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Dünya Esrarkeş sekülerler bu yüzden düşman: Taliban, haşhaşa karşı safran ekimini teşvik ediyor
Dünya

Esrarkeş sekülerler bu yüzden düşman: Taliban, haşhaşa karşı safran ekimini teşvik ediyor

Yeniakit Publisher
2024-09-16 17:18:00 -
Esrarkeş sekülerler bu yüzden düşman: Taliban, haşhaşa karşı safran ekimini teşvik ediyor

Afganistan İslam Emirliği Tarım Bakanlığı yetkilileri, safran ekiminin helal ve haşhaş için iyi bir alternatif olduğunu belirterek safran ekini teşvik ettiklerini söyledi.

Afganistan İslam Emirliği Tarım Bakanlığı yetkilileri, safran ekiminin helal ve haşhaş için iyi bir alternatif olduğunu belirterek safran ekini teşvik ettiklerini söyledi.

Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanlığı Maliye ve İdari Bakan Yardımcısı Molla Ağacan Ahund Hacı Selim, Herat Safran Yetiştiricileri Birliği ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Burada konuşan Selim, çiftçilerin haşhaş ve ilaç bitkileri yerine safran ekmesi için diğer şehirlerde safran yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Şu anda 1 kilo safran Afganistan'da 130 bin Afgani'ye satılıyor.

Herat Tarım Bakanlığı'na göre, Afganistan'ın safranının yüzde 90'ı, yılda yaklaşık 7 bin 500 hektarlık arazinin işlendiği Herat ilinden geliyor.

Afganistan İslam Emirliği Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanlığı ise safran yetiştiriciliği eğitimi başlatarak, safran soğanı ve tarım ekipmanı dağıtımıyla çiftçileri "kırmızı altın" olarak bilinen bu bitkiyi yetiştirmeye teşvik ediyor.

Afganistan safranın kalitesi açısından birinci, üretimi açısından ise üçüncü sırada yer alıyor. (İLKHA)

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